Bijan Robinson rivela interessante Michael Penix Jr. Abitudine

Atlanta Falcons ha scioccato il campionato quando hanno scelto Michael Penix Jr. Con le elezioni complessive totali n. 8 nella bozza della NFL del 2024.

Penix era salito rapidamente con i bozze dopo la sua ultima stagione universitaria per Washington, quindi prendere il quarterback al primo turno non avrebbe dovuto essere sorprendente.

Tuttavia, le sue scelte erano confuse perché Falcons aveva appena firmato i cugini di Kirk per un enorme contratto di quattro anni come agente libero.

Sembrava una scelta sprecata quando Penix doveva sedere per un paio d’anni dietro i cugini, ma la cattiva recitazione del veterano lo ha portato a essere in panchina.

L’allenatore principale Raheem Morris ha nominato Penix per l’antipasto e sebbene la mossa non abbia comportato un gioco finale, ha dato al franchise una nuova direzione.

Runnando Back Bijan Robinson ha beneficiato di Penix, che era sotto il centro, anche se ha notato un’abitudine interessante dal suo quarterback.

“Quando ti dico che quest’uomo non sta prendendo il suo durag, non lo toglie. … Siamo andati nella sauna e di solito lo togli. … Il fratello era proprio nella sauna, durag. Ero tipo ‘Mike, fratello, devi toglierlo ad un certo punto. Voglio dire, quanti durag useremo in una settimana? “Disse Robinson tramite Bryce Lewis.

Di solito le persone portano un durag per preservare un’acconciatura o come dichiarazione di moda, quindi è divertente sentire Robinson parlare di Penix che continua a ovunque si trovi.

Ogni giocatore ha le sue stranezze e, sebbene possa sembrare strano per Penix mantenere il suo durag in ogni momento, non ha influito sul suo gioco sul campo.

