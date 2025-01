Bikash Yumnam assina acordo de pré-contrato com Kerala Blasters FC

Bikash Yumnam pode ser uma adição importante para Kerala Blasters.

O Kerala Blasters parece ter conseguido um grande golpe de transferência ao garantir um acordo de pré-contrato com o defesa do Chennaiyin FC, Bikash Yumnam. O internacional júnior indiano de 21 anos está livre para negociar mudanças para a próxima temporada porque seu contrato atual com Marina Machans expira no final da temporada 2024-25 da ISL.

Muitos clubes da ISL tendem a procurar novos rostos durante a janela de transferências de janeiro, seja para fortalecer seus elencos imediatamente ou para garantir reforços para a temporada seguinte. De acordo com as regras da FIFA, qualquer jogador com menos de seis meses restantes de contrato pode assinar um pré-acordo em outro lugar sem consultar sua equipe atual, que é exatamente o que os Kerala Blasters supostamente aproveitaram.

Yumnam consolidou gradualmente seu lugar na defesa do Chennaiyin FC nos últimos anos, acumulando 29 partidas e mais de 2.000 minutos em campo. Ele teve uma média de 1,2 tackles, 3 vitórias em duelos e 1,8 recuperações de bola por jogo nesta temporada, sem mencionar 19 liberações e uma assistência em nove partidas.

Além de suas façanhas no clube, Yumnam também representou a Índia em vários níveis juvenis (de Sub-16 a Sub-23) e até gerou rumores de uma possível convocação para a seleção principal.

“Kerala Blasters agiu rapidamente para concluir este contrato de vários anos com Bikash Yumnam antes da temporada 2025-26, afastando o interesse de outras equipes da ISL que estavam de olho no jovem defensor.” uma fonte que acompanhou o acordo disse a Khel Now.

Esta contratação poderia permitir que os Blasters às vezes implantassem uma defesa totalmente indiana, o que os libertaria para colocar quatro jogadores estrangeiros em posições mais avançadas.

Khel Now entende que o Kerala Blasters também está em negociações avançadas para contratar um meio-campista estrangeiro durante a janela de transferências de janeiro.

Se forem bem-sucedidas, essas adições estratégicas poderão dar aos Blasters um elenco completo, capaz de competir no mais alto nível além da atual temporada do ISL.

