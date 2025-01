Bill Belichick assina contrato com a Carolina do Norte: detalhes da aquisição e bônus em dinheiro enquanto o lendário treinador assina acordo

Mais de um mês depois de ser apresentado como técnico da Carolina do Norte, Bill Belichick assinou formalmente seu contrato com a universidade. O acordo está repleto de incentivos que podem torná-lo um dos treinadores mais bem pagos do esporte.

Belichick assinou um contrato de cinco anos que lhe pagará US$ 10 milhões anuais entre seu salário base e sua renda suplementar (esta última é padrão nos contratos da liga principal). futebol universitário treinadores principais. Apenas os primeiros três anos são garantidos pela universidade. Belichick deverá US$ 10 milhões se sair antes de 1º de junho de 2025. Após essa data, o valor da saída cai para apenas US$ 1 milhão.

O salário de US$ 10 milhões seria o sexto maior do futebol universitário, igual a Kalen DeBoer, do Alabama, e Mike Norvell, do estado da Flórida. Apenas Kirby Smart (Geórgia), Dabo Swinney (Clemson), Steve Sarkisian (Texas), Lincoln Riley (USC) e Ryan Day (estado de Ohio) relatam salários mais altos do que Belichick, de acordo com o Banco de dados salariais do USA Today. Em comparação, o ex-técnico Mack Brown ficou em 42º lugar, com um salário de US$ 5 milhões.

O contrato de Belichick também está repleto de incentivos que podem aumentar seu salário. Alguns dos quais incluem:

Bônus crescentes para jogos vencedores, começando em US$ 150.000 por oito vitórias e terminando em US$ 350.000 por 12 vitórias.

US$ 200.000 para ganhar uma viagem para o jogo do campeonato da conferência e US$ 300.000 para ganhar.

US$ 150.000 para criar um jogo de bowl, mas US$ 350.000 para aparecer especificamente em um “jogo de bowl de elite não CFP/Tier 1”, definido como Pop-Tarts Bowl, Gator Bowl ou Mayo Bowl.

Bônus crescentes por aparecer no College Football Playoff: participante ($ 750.000), quartas de final ($ 1 milhão), semifinal ($ 1,25 milhão), participação no campeonato ($ 1,5 milhão) e vitória no campeonato ($ 1,75 milhão). Belichick receberia apenas o maior número disponível.

As classificações finais do CFP começam em US$ 250.000 para os 25 primeiros colocados e aumentam para US$ 500.000 para os cinco primeiros.

O Treinador do Ano da ACC ganha US$ 100.000, enquanto o Treinador Nacional do Ano ganha US$ 250.000.

Diversos benefícios acadêmicos vinculados ao GPA da equipe e ao Relatório de Progresso Acadêmico.

Belichick, possivelmente o melhor treinador do NFL história, chocou o esporte quando ele optou por ingressar na Carolina do Norte. A lenda do New England Patriots nunca havia treinado em nível universitário. Ele foi preterido nas oportunidades da NFL durante o ciclo 2023-24 e passou a temporada de 2024 como analista de televisão.

Na semana passada, Jonathan Jones, membro da CBS Sports NFL, relatou que o contrato de Belichick permaneceu sem assinatura, não deixando claro se a universidade seria capaz de fazer valer a compra de US$ 10 milhões se Belichick optasse por assumir uma posição sobre o contrato da NFL. É comum que os treinadores trabalhem sob um memorando de entendimento durante meses antes de finalmente assinarem um contrato completo. No entanto, a situação de Belichick era única, pois ele recebeu interesse da NFL após assinar o MOU.

A namorada de Belichick, Jordon Hudson, escreveu mais tarde no Instagram que o casal está “abertamente comprometido” com o show. Belichick também afirmou em sua coletiva de imprensa introdutória que não veio à UNC para sair. Depois de assinar formalmente seu contrato, Belichick aparentemente confirmou essa mensagem. Restam apenas quatro vagas de treinador da NFL.