Bill Belichick ha firmato ufficialmente la Carolina del Nord tra le speculazioni sulla NFL

L’allenatore di football della Carolina del Nord Bill Belichick e i funzionari scolastici hanno firmato il suo contratto di lavoro ufficiale, ufficializzando l’assunzione del mese scorso dopo le speculazioni secondo cui l’allenatore sei volte vincitore del Super Bowl potrebbe invece scegliere di tornare nella NFL.

La scuola ha rilasciato giovedì il contratto, che è stato firmato dal cancelliere Lee Roberts e dal direttore atletico Bubba Cunningham e approvato dagli amministratori dell’università all’inizio della giornata. Belichick ha firmato l’accordo mercoledì.

L’accordo formale sostituisce il term sheet firmato che è stato rilasciato quando la scuola ha tenuto un briefing introduttivo per il 72enne Belichick, che per la prima volta assumerà la direzione di un programma universitario.

Le due parti hanno concordato un contratto di cinque anni, anche se solo i primi tre anni garantiscono uno stipendio base di 10 milioni di dollari e uno stipendio aggiuntivo e bonus di 3,5 milioni di dollari. Anche Belichick ha avuto un buyout da 10 milioni di dollari fino a giugno, quando scenderà a 1 milione di dollari.

Il nome di Belichick circolava mentre il ciclo di reclutamento della NFL continuava a gennaio, sebbene l’allenatore fosse spesso apparso sui social media nelle foto delle sue interruzioni di reclutamento.

Inoltre, anche Michael Lombardi, ex dirigente della NFL che ora ricopre il ruolo di direttore generale dell’UNC, si è rivolto ai social media per rafforzare l’impegno di Belichick nei confronti dei Tar Heels.

“La sua attenzione è rivolta al calcio della Carolina del Nord, al reclutamento e allo sviluppo della squadra”, ha pubblicato Lombardi la scorsa settimana su X in risposta a una storia secondo cui Belichick deve ancora firmare un contratto formale. “La NFL (non è) un’opzione, quindi smettila di farlo. Grazie.”

Il contratto di Belichick include:

– Compensazione annuale di $ 100.000

– $ 100.000 di spese per il trasferimento nella Carolina del Nord

– Bonus da $ 150.000 per la vittoria di otto partite della stagione regolare a $ 350.000 per la vittoria di 12 partite della stagione regolare

– Bonus di $ 200.000 per aver guidato l’UNC alla partita del campionato della conferenza, che raggiungerà i $ 300.000 se l’UNC vince la partita

— Bonus per la partecipazione alla votazione finale dei College Football Playoff, da $ 250.000 per un piazzamento tra i primi 25 a $ 500.000 per un piazzamento tra i primi cinque

Quali sono le aspettative per Bill Belichick nella sua prima stagione all’UNC?

– Bonus di performance CFP che vanno da $ 750.000 per l’entrata in campo a $ 1,75 milioni per la vittoria del campionato

— Bonus aggiuntivi per le gite in bocce e il rendimento scolastico della squadra

– E vantaggi come l’iscrizione al country club e fino a 25 ore di utilizzo del jet privato all’anno

Belichick ha guidato i New England Patriots a sei titoli del Super Bowl durante i suoi 24 anni di mandato e ha 333 vittorie regolari e post-stagionali nella NFL, dietro solo alle 347 di Don Shula per il record della NFL.

