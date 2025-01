Bill Belichick Insider Commenti sulle voci sui Raiders

I Las Vegas Raiders stanno facendo scalpore nei circoli della NFL, con il proprietario di minoranza Tom Brady che, secondo quanto riferito, sta guidando gli sforzi per riportare Bill Belichick nella lega.

Secondo quanto riferito, Brady ha contattato il suo ex allenatore dei New England Patriots, forse sperando di orchestrare un ritorno a bordo campo della NFL.

Quelle voci, tuttavia, si scontrarono con il muro quando Michael Lombardi, il nuovo direttore generale di Belichick presso l’Università della Carolina del Nord, cercò di mettere le cose in chiaro.

Secondo Lombardi, Belichick è pienamente impegnato a rimanere all’UNC senza alcuna intenzione di intrattenere opzioni NFL.

“Non c’è alcun interesse che nessuno di noi lasci questo fantastico posto. Siamo venuti qui per fare un lavoro e finire un lavoro, e questo è ciò che conta. Guarda, eravamo consapevoli di cosa stava succedendo nella NFL”, ha detto Lombardi, tramite Jim Roma.

“(I Raiders) hanno fumato sigari l’anno scorso dopo aver vinto una partita della stagione regolare. È davvero The Patriot Way? Non credo.”@mlombardinfl mette in chiaro che Bill Belichick è associato a Las Vegas pic.twitter.com/GDg6N5bc5u —Jim Rome (@jimrome) 10 gennaio 2025

Durante la discussione, Lombardi ha accennato alla storia recente dei Raiders, in particolare al breve mandato di Josh McDaniels come capo allenatore.

Ha sottolineato come i giocatori dei Raiders abbiano espresso insoddisfazione per la cultura del lavoro esigente di McDaniels, che alla fine ha portato alla sua partenza.

Lombardi ha criticato in particolare il comportamento celebrativo della squadra, un’osservazione che ha colpito al cuore la disconnessione culturale lontana dall’approccio disciplinato e professionale che ha definito la dinastia dei Patriots sotto Belichick.

Per Lombardi, questo illustra perfettamente il motivo per cui l’ambiente dei Raiders potrebbe non corrispondere alla cultura strutturata e concreta che Belichick ha coltivato durante la sua leggendaria carriera nella NFL.

Nonostante il possibile interesse dei Raiders e l’apparente coinvolgimento di Brady, sembra che Belichick abbia trovato la sua nuova casa nel football universitario e si stia concentrando sulla costruzione di qualcosa lì piuttosto che sul ritorno nella NFL.

PROSSIMO: Adam Schefter spiega perché i Raiders hanno licenziato il loro GM