Bill Belichick não tem planos de retornar à NFL, apesar de Tom Brady ter procurado os Raiders, segundo relatos.

Tom Brady e Bill Belichick ganharam um recorde de seis Super Bowl juntos durante seu tempo com o New England Patriots. Agora que seu novo time precisa de um treinador principal, Brady teria considerado um possível reencontro com seu ex-técnico no Las Vegas Raiders.

Múltiplo Times da NFL perguntaram se Belichick consideraria deixar seu cargo recém-adquirido como técnico de futebol da Carolina do Norte para retomar sua carreira como NFL treinador, de acordo com a mídia da NFL. Brady, quarterback de longa data de Belichick no Patriots e atual proprietário minoritário dos Raiders, conversou recentemente com seu ex-técnico sobre o que seria necessário para conseguir uma reunião em Las Vegas, de acordo com o relatório.

Brady teria entrado em contato com Belichick recentemente enquanto os Raiders refletiam sobre o futuro de Antonio Pierce, que estava formalmente demitido pela equipe na terça-feira. Brady, que passou os primeiros 20 anos de sua carreira jogando pelo Belichick, supostamente sente que a capacidade de Belichick de estabelecer um programa de vitórias sustentável (entre outras coisas) é o que os Raiders precisam agora.

Belichick aceitou seu novo cargo como técnico da Carolina do Norte em 11 de dezembro. Durante sua coletiva de imprensa introdutória, ele foi questionado se consideraria assumir o cargo. NFL se uma oportunidade se apresentasse.

“Eu não vim aqui para sair” Belichick disse.que atualmente dedica seu tempo à busca de pessoal.

Belichick aparentemente quis dizer o que disse no mês passado. Belichick não tem planos de retornar à NFL, de acordo com El Atléticoque afirmou que Belichick está focado em treinar e recrutar em preparação para a próxima temporada do Tar Heels.

No entanto, Belichick deixou o cargo de técnico principal sem nunca ter treinado uma partida daquele time. Há um quarto de século, Belichick renunciou ao cargo “HC de Nova York” sem nunca liderar os Jets como treinador principal durante um jogo. Belichick acabou sendo negociado para a Nova Inglaterra, onde construiu uma carreira que sem dúvida o levará ao Hall da Fama do Futebol Profissional assim que for elegível.

Recentemente surgiram relatos de que Brady está Espera-se que ele desempenhe um papel importante na busca de treinador dos Raiders.Portanto, não deveria ser uma grande surpresa que Brady tenha abordado Belichick sobre seu potencial interesse no cargo. Se Belichick iria ou não deixar o Tar Heels para aceitar um NFL O trabalho de um treinador é a grande questão.

Afinal, Belichick é simplesmente A 15 vitórias de superar Don Shula como o treinador mais vencedor de todos os tempos da NFL. O homem de 72 anos foi questionado sobre esse marco logo após aceitar o emprego na Carolina do Norte.

“As equipes ganham campeonatos e tenho orgulho de fazer parte de oito equipes que venceram.” Belichick disse no “The Pat McAfee Show”. “Eles não eram meus times; eu fazia parte deles. Isso é o que realmente significa mais para mim.”

Isso pode ser verdade, mas Belichick pode ter uma chance de superar Shula se Time da NFL decide dar-lhe outra chance como treinador principal. No entanto, Belichick enfrentaria uma reconstrução desafiadora em Las Vegas, já que os Raiders vêm de uma temporada de 4-13. Os Raiders também jogam em uma divisão que contou com três times de playoffs em 2024, liderados pelo Kansas City Chiefs, que atualmente busca um inédito terceiro time consecutivo. Super Bowl ganho.