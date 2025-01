Bill Belichick quer o troféu do Super Bowl que leva o nome de Tom Brady: “Ele ganhou 7 deles”

Bill Belichick está no troféu Lombardi.

Em vez disso, o ex -técnico do New England Patriots quer que eu renomeie o marechal de campo com o qual ganhou seis deles.

Belichick, agora treinador -chefe da Carolina do Norte, propôs a idéia de mudar o nome do icônico troféu do Super Bowl depois de Tom Brady no “vamos lá!” Podcast esta semana. Brady venceu sete anéis do Super Bowl ao longo de sua carreira, seis dos quais com Belichick na Nova Inglaterra.

“Talvez eles devam nomear o troféu de Brady”, disse Belichick. “Ele ganhou sete deles.”

O Troféu do Super Bowl recebeu o nome do ex -técnico do Green Bay Packers, Vince Lombardi, que levou a equipe às vitórias nos dois primeiros Super Bowls. Lombardi morreu de câncer em 1970, e a liga mudou o nome do troféu para homenageá -lo no futuro desde então.

Embora não haja dúvida do sucesso de Brady no grande jogo: ele liderou uma das melhores dinastias da história da NFL, é um MVP cinco vezes do Super Bowl e ganhou mais anéis do Super Bowl do que qualquer um antes de se aposentar para sempre e Ele se juntou a Fox como analista – o argumento de Belichick é que o treinador -chefe tem pouco a ver com o sucesso da equipe.

“Os jogadores vencem jogos. Você não pode ganhar jogos sem bons jogadores”, disse Belichick no podcast. Eu não me importo com quem é o treinador, é impossível. Você não pode vencer sem bons jogadores. Sabe, eu descobri que isso me parecia quando eu tinha (Lawrence) Taylor e (Carl) Banks e Harry Carson, Pepper Johnson, Jim Burt, Everson Walls, todos esses tipos (quando eu era assistente), os Giants. Então, na Nova Inglaterra. Harrison.

“Você precisa ter bons jogadores e, como treinador, você quer dar aos seus jogadores a oportunidade de vencer. Você quer Bill) Parcells, sempre há uma maneira de vencer.

Brady certamente terá alguns prêmios com seu nome eventualmente. Após a corrida que ele teve, seria chocante se isso nunca acontecesse. Mas se o troféu do Super Bowl será renomeado em sua homenagem, certamente não será feito a tempo do LIX do Super Bowl no próximo mês.