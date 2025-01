Bill Belichick suggerisce che il Trophy Super Bowl prende il nome dal mento

Il Super Bowl Trophy prende il nome da Vince Lombardi, leggendario allenatore Green Bay Packers, che ha portato la sua squadra a vincere i primi due Super Bowls.

Ma Bill Belichick ha affermato che gli allenatori non potevano vincere partite senza giocatori e ha suggerito che il trofeo Lombardi fosse ribattezzato Tom Brady, che ha vinto sette anelli del Super Bowl nella NFL con Belichick come capo allenatore.

Belichick, ex capo allenatore del New England Patriots, che ora è un allenatore all’Università della Carolina del Nord, ha detto i suoi commenti “Andiamo!” In un’intervista con il co -guy Jim Gray.

“Forse dovrebbero nominare Brady Trophy. Ne ha vinti sette.” Bill Belichick, Informazioni sul trofeo del Super Bowl

“I giocatori vincono le partite. Non puoi vincere partite senza buoni giocatori. Taylor e (Carl) Banks e Harry Carson, Pepper Johnson, Jim Burt, Everson Walls, tutti quei ragazzi in giganti “, ha detto Belichick, che ha vinto otto anelli del Super Bowl, di cui due come assistente con i giganti. “E la stessa cosa quando siamo arrivati ​​a Cleveland e poi nel New England. , Troy Brown, avvocato, Rodney Harrison. 4 pollici di neve.

“Devi avere buoni giocatori e come allenatore, vuoi dare ai tuoi giocatori la possibilità di vincere. Vuoi metterli in una posizione in cui vanno lì e giocano bene, avranno la possibilità di vincere. Questo è ciò che mi ha insegnato il trainer (Bill) di Parcells, c’è sempre un modo per vincere.

Gray, tuttavia, ha sottolineato: “Non sono menzionati da Starr Trophy”, si riferisce a Bart Starr, quarterback Packers per le prime due vittorie del Super Bowl. “Lombardi Trophy è stato nominato.”

Belichick rispose: “Forse dovrebbero nominare Brady Trophy. Ne ha vinti sette.

Brady ha vinto sei Super Bowls come quarterback con Patriots e altri con i bucanieri di Tampa Bay. È cinque volte il Super Bowl MVP, la maggior parte dei giocatori della NFL.