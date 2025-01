Bill Cowher nomina l’apertura di capo allenatore più ambita

Come sempre, questa sarà probabilmente un’interessante offseason nella NFL.

Il motivo principale è che ci sono molti posti vacanti per l’allenatore.

New York Jets, Chicago Bears, Jacksonville Jaguars, New England Patriots, Las Vegas Raiders, ecc. tutti cercano un nuovo allenatore.

L’ex capo allenatore vincitore del Super Bowl e attuale analista della CBS Bill Cowher ha recentemente rivelato i suoi pensieri su quale apertura di capo allenatore sia la più ambita.

“I Bears hanno una storia, i Bears hanno un quarterback… Penso che ogni situazione sia una grande opportunità per un giovane allenatore”, ha detto Cowher, tramite “Let’s Go”.

Qual è il lavoro HC più ricercato? “I Bears hanno una storia, i Bears hanno un QB.”@ChowerCBS con @Belichick_B @JimGrayOfficial nel programma “Let’s Go!” di questa settimana SCARICA 🔗 pic.twitter.com/UvxbS4yGX9 — SiriusXM NFL Radio (@SiriusXMNFL) 8 gennaio 2025

I Chicago Bears hanno sicuramente una grande storia, ma quella storia non è stata bella ultimamente.

Tutti i tifosi dei Bears sanno bene che questa squadra non riporta il Trofeo Lombardi nella Città del Vento dal 1985.

Tuttavia, la squadra sembra avere alcuni elementi costitutivi, soprattutto in attacco con il quarterback Caleb Williams e i suoi ricevitori larghi.

Se la squadra riesce a effettuare l’assunzione giusta, il cielo potrebbe essere il limite man mano che le cose vanno avanti.

Ben Johnson, Pete Carroll, Mike Vrabel e altri sono alcuni dei nomi più importanti che cercano di avere successo come capo allenatore con nuove organizzazioni.

Sarà interessante vedere come andranno le cose per i Bears man mano che le prossime settimane avanzeranno e inizieranno le assunzioni in tutto il campionato.

