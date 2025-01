Bill McCartney, che ha allenato il football del Colorado solo fino al campionato nazionale, è morto all’età di 84 anni

È morto Bill McCartney, che allenò il Colorado vincendo il suo unico campionato di calcio nel 1990. Aveva 84 anni.

McCartney è morto venerdì sera dopo un “viaggio coraggioso contro la demenza”, secondo una dichiarazione della famiglia. La sua famiglia ha annunciato nel 2016 che gli era stata diagnosticata la demenza e il morbo di Alzheimer.

“L’allenatore Mac ha toccato innumerevoli vite con la sua fede incrollabile, la sua compassione sconfinata e la sua eredità duratura come leader, mentore e sostenitore della famiglia, della comunità e della fede”, ha affermato la famiglia in una nota. “Un pioniere e un visionario, il suo impatto è stato sentito sia dentro che fuori dal campo, e il suo spirito vivrà per sempre nei cuori di coloro che ha ispirato”.

McCartney rimane l’allenatore più vincente nella storia del Colorado con un record di 93-55-5. È stato inserito nella College Football Hall of Fame nel 2013.

“Sono molto rattristato dalla scomparsa dell’allenatore Mac”, ha detto il direttore atletico del Colorado Rick George, che rimase amico per tutta la vita di McCartney quando assunse George come coordinatore del reclutamento nel 1987. “L’allenatore Mac era un uomo incredibile che mi ha insegnato l’importanza della fede. , famiglia ed essendo un buon marito, come padre e nonno ha instillato disciplina e responsabilità in tutti noi che abbiamo lavorato e giocato sotto di lui.”

McCartney guidò il Colorado alla sua migliore stagione nel 1990, andando 11-1-1 e sconfiggendo Notre Dame all’Orange Bowl per conquistare il campionato nazionale. Quella stagione includeva una vittoria in Missouri in cui i Buffaloes segnarono il field goal della vittoria al “quinto down” allo scadere del tempo: uno dei più grandi errori nella storia del football universitario.

L’equipaggio della catena non ha girato il cartello dal secondo al terzo e i funzionari non se ne sono accorti. Al quarto down – in realtà quinto – Charles Johnson ha segnato per mantenere vive le speranze del titolo nazionale del Colorado. Successivamente è stato chiesto a McCartney se pensava di abbandonare il gioco, ma ha fatto riferimento alle cattive condizioni del campo e non lo ha considerato un test giusto.

McCartney ha allenato in Colorado dal 1982 al 1994, andando in pensione anticipata per trascorrere più tempo con sua moglie Lynd, morta nel 2013. Dopo essersi ritirato, ha lavorato a tempo pieno presso Promise Keepers, un ministero che ha iniziato nel 1990 dopo essersi convertito dal cattolicesimo. L’obiettivo è incoraggiare gli “uomini pii”.

Come allenatore di football, l’influenza di McCartney in Colorado è stata enorme. Per sei anni, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, le sue squadre furono al top del loro gioco. McCartney ha allenato il Colorado vincendo tre titoli Big Eight, 10 stagioni consecutive di vittorie in competizioni di campionato e un punteggio di 58-29-4 nelle conference play, tutti ancora i migliori della scuola.

La sua squadra del 1989 andò 11-1 e perse contro Notre Dame 21-6 all’Orange Bowl. Ciò ha posto le basi per una squadra nazionale che includeva i quarterback Darian Hagan e Charles Johnson, il tailback Eric Bieniemy e una solida difesa che includeva Alfred Williams, Greg Biekert, Chad Brown e Kanavis McGhee.

A pensarci bene, McCartney ha quasi scelto la carriera di allenatore di basket.

Nato a Riverview, nel Michigan, McCartney ha giocato come centro e linebacker all’Università del Missouri, dove ha incontrato sua moglie. In seguito ha allenato il basket e il football delle scuole superiori a Dearborn, nel Michigan. Anche le sue squadre erano buone, vincendo ciascuna un titolo statale nel 1973.

È stato notato dall’allenatore di football del Michigan Bo Schembechler, che voleva che McCartney si unisse al suo staff nel Michigan. Se ciò non bastasse, l’allenatore di basket del Michigan Johnny Orr lo ha esortato a unirsi al suo staff.

McCartney non riusciva a decidere. Sua moglie gli ha dato un semplice consiglio: segui il tuo cuore.

Entrò nel mondo del football universitario.

McCartney ha studiato con Schembechler per otto stagioni fino a quando non è arrivata l’opportunità di allenare la sua squadra. Quando il defunto Chuck Fairbanks lasciò il Colorado per unirsi ai New Jersey Generals nella promettente United States Football League, McCartney chiese a Schembechler se l’allenatore della Hall of Fame avrebbe messo una buona parola per lui.

Schembechler aveva molto peso alle spalle e l’allora direttore atletico del Colorado Eddie Crowder diede a McCartney la posizione.

Fu un inizio difficile per McCartney, con solo sette vittorie nelle prime tre stagioni, incluso un 1-10 nel 1984. Poi le cose iniziarono a cambiare.

La sua ultima stagione con i Buffaloes risale al 1994, quando la squadra finì 11-1 dietro un roster che includeva Kordell Stewart, Michael Westbrook e il compianto Rashaan Salaam. Quella stagione vide il “Miracolo nel Michigan”, in cui Westbrook ottenne un touchdown da 64 yard da Stewart su un’Ave Maria mentre il tempo scadeva nella vittoria del Michigan. Anche Salaam corse per 2.055 yard e vinse l’Heisman Trophy.

McCartney si occupò anche della successiva ondata di allenatori, facendo da mentore ad assistenti come Gary Barnett, Jim Caldwell, Ron Dickerson, Gerry DiNardo, Karl Dorrell, Jon Embree, Les Miles, Rick Neuheisel, Bob Simmons, Lou Tepper, Ron Vanderlinden e John Wristen.

Negli ultimi anni, McCartney ha avuto modo di vedere il nipote Derek giocare in difesa in Colorado. Il padre di Derek, Shannon Clavelle, era un guardalinee difensivo del Colorado dal 1992 al 1994 prima di giocare alcune stagioni nella NFL. Il fratello di Derek, TC McCartney, era un quarterback della LSU ed è il figlio del defunto quarterback del Colorado Sal Aunese, che giocò per Bill McCartney nel 1987 e nell’88 prima che gli fosse diagnosticato un cancro allo stomaco nel 1989 e morì sei mesi dopo all’età di 21 anni.

Crescendo, Derek McCartney andava a casa di suo nonno accanto per ascoltare le sue storie. Non si stancava mai di loro.

A Derek piacevano le storie su Salaam che vinceva l’Heisman Trophy e su come il Colorado batteva Notre Dame all’Orange Bowl per aggiudicarsi il campionato nazionale. Suo nonno aveva una foto della famosa commedia del Michigan e un pulsante per ascoltare l’audio della trasmissione.

Mentre giocava in Colorado, non passava giorno senza che qualcuno non chiedesse a Derek se fosse in qualche modo imparentato con l’allenatore.

“Mi piace quando ciò accade”, ha detto Derek.

Rapporto dell’Associated Press.

(Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata .)