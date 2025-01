Bill McCartney, ex-técnico vencedor do campeonato no Colorado, morre aos 84 anos

O técnico do Colorado, Bill McCartney, foi retirado de campo após uma vitória contra o Nebraska na temporada de 1989 (Foto de Cliff Grassmick/Digital First Media/Boulder Daily Camera via Getty Images)

Bill McCartney, ex-técnico do Colorado que levou os Buffaloes ao título nacional em 1990, morreu aos 84 anos.

McCartney treinou no Colorado de 1982 a 1994, levando o time a três títulos do Big Eight e ao primeiro título nacional da escola. Ao longo de 13 temporadas, McCartney acumulou mais vitórias e participações em jogos de bowl do que qualquer outro treinador na história da escola, terminando com um recorde de 93-55-5 e enviando os Buffaloes para nove jogos de bowl.

Seu filho, Mike McCartney, publicou um declaração da família nas redes sociais na sexta-feira.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Bill McCartney, querido marido, pai, avô e amigo, que deixou este mundo pacificamente aos 84 anos de idade, após uma corajosa jornada com demência”, afirmou o comunicado.

“O treinador Mac tocou inúmeras vidas com sua fé inabalável, compaixão ilimitada e legado duradouro como líder, mentor e defensor da família, da comunidade e da fé. Como pioneiro e visionário, seu impacto foi sentido dentro e fora do campo. e seu espírito permanecerá para sempre nos corações daqueles que ele inspirou.

“Ao lamentarmos sua perda, também celebramos a vida extraordinária que ele viveu e o amor que compartilhou com todos ao seu redor. Somos gratos pelas orações e apoio durante esse período e pedimos privacidade enquanto passamos por esse momento difícil. “

A família pediu às pessoas que fizessem doações para uma igreja local em nome de McCartney em vez de flores.

Em comunicado da escola, o diretor atlético do Colorado, Rick George, falou sobre sua amizade com McCartney, que o contratou como coordenador de recrutamento em 1987. George disse que visitou McCartney na semana passada para se despedir antes de falecer.

“O treinador Mac foi um homem incrível que me ensinou sobre a importância da fé, da família e de ser um bom marido, pai e avô. Ele incutiu disciplina e responsabilidade em todos nós que trabalhamos e jogamos sob sua liderança. A marca que ele deixou em O futebol da CU e nosso departamento atlético serão difíceis de replicar”, disse George no comunicado. “Tenho muitas boas lembranças do treinador Mac e vou mantê-las perto do meu coração.”

Em 1994, McCartney aposentou-se como treinador como o treinador mais vencedor da história do Colorado. Ele foi introduzido no Hall da Fama dos Esportes do Colorado em 1999 e adicionado ao Hall da Fama dos Esportes da escola em 2006. McCartney também foi instalado no Hall da Fama do Futebol Americano Universitário em 2013, o único treinador da escola a ser reconhecido.