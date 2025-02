Bill Simmons afferma che Jalen Brunson è diventato un “Flops di spicco”

In soli 6’2 ″, Jalen Brunson ha scolpito la reputazione di autista senza paura che ha approfittato della sua velocità e dei suoi paesi unici per entrare in contatto da parte dei difensori.

Ancora nella recente battaglia di New York Knicks con Boston Celtics, è successo qualcosa di insolito: Brunson non ha provato un singolo tiro libero.

Questo sorprendente sviluppo ha attirato molta attenzione, specialmente per un giocatore che ha spesso sentito un “flop” o “cattivo cacciatore”.

Bill Simmons di The Ringer ha recentemente offerto un’acquisizione piccante dello stile di gioco di Brunson e ha aggiunto carburante al dibattito in corso.

Durante un recente episodio di “The Bill Simmons Podcast” Simmons non si è trattenuto e ha dichiarato che Jalen Brunson è stato “i flop di spicco nella NBA”.

“Si alza per le elezioni. Si sfugge agli schermi. Fluisce quando qualcuno gli sbatte su un disco. Fluisce dopo le accuse. Penso che sia il pacchetto completo. Questi sono stati alcuni dei migliori flop che ho visto “, ha detto Simmons.

Nella visione di Simmon, Brunson ha imparato l’arte di vendere contatti durante il gioco – sia che tragga violazioni offensive, esagerano ammaccature mentre guida verso il cestino o vendendo contatti su schermi e accuse.

Mentre giocatori come James Harden e Trae Young una volta hanno dominato questo aspetto del gioco, i cambiamenti delle regole e il naturale processo di invecchiamento potrebbero aver ridotto la loro efficacia.

La performance di Brunson contro i Celtics ha lasciato una buona impressione sugli osservatori in quanto sembrava entrare in contatto in diverse aree del tribunale.

Nonostante questi sforzi, ha concluso il gioco senza un singolo viaggio alla striscia di beneficenza, suggerendo che i funzionari hanno permesso uno stile di gioco più fisico quella particolare notte.

Mentre Brunson occasionalmente esagera il contatto, questa tattica è diventata comune nella NBA di oggi.

La pratica è diventata così diffusa che la lega ha implementato misure specifiche per affrontare il galleggiante.

Nonostante la sua reputazione per la vendita di violazioni, Brunson è comunque costantemente sfilato con la linea di lancio libero.

Classificandosi solo 8. Nei tentativi di lancio libero in questa stagione, i numeri raccontano un’altra storia.

