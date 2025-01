Bill Simmons afferma che la situazione di 1 squadra NBA è un “codice rosso”

I Minnesota Timberwolves hanno raggiunto le finali della Western Conference la scorsa stagione.

Poi hanno deciso di scambiare il loro secondo miglior giocatore.

Non è stata una decisione abituale da prendere e non è una sorpresa vedere la loro regressione.

Hanno perso in doppia cifra contro i Detroit Pistons nonostante Anthony Edwards sia uscito per un record in carriera di 53 punti.

Ecco perché l’analista sportivo Bill Simmons si è rivolto a X per sostenere che la loro situazione era ufficialmente diventata un “codice rosso”.

So che il calcio è in onda e sì, lo sto guardando, ma ho anche l’NBA e lascia che ti dica una cosa…. LA SITUAZIONE TIMBERWOLVES 2024-2025 AGGIORNATA A CODICE ROSSO —Bill Simmons (@BillSimmons) 5 gennaio 2025

È difficile discutere con questa affermazione.

I Timberwolves sono stati piuttosto incoerenti in questa stagione e non si vede più quella fame e quella capacità difensiva.

Edwards li ha chiamati “morbidi”.

Certo, Karl-Anthony Towns non è mai stato un buon difensore e la sua assenza non fa altro che danneggiare l’attacco.

D’altronde la squadra è crollata anche dal punto di vista dell’atteggiamento.

Rudy Gobert è tornato a farsi smascherare e malmenare anche da giocatori minori.

Julius Randle è un buon giocatore, ma non è Karl-Anthony Towns.

Non può tirare da tre e la maggior parte dei suoi numeri non si traducono in vittorie nel basket.

È ancora presto e i Timberwolves hanno un’anima solida.

Ma se continua così, potrebbero e dovrebbero almeno considerare di spostare Randle e altri pezzi per trovare qualcun altro che possa aiutarli a cambiare la situazione.

