Bill Simmons dice che c’è ‘buzz’ sul fatto che Bob Myers accetti un nuovo lavoro

Per anni, Bob Myers, un ex agente, è stato una presenza importante nel front office dei Golden State Warriors e ha giocato un ruolo enorme nella costruzione della dinastia che ha prodotto quattro campionati NBA in otto stagioni.

Ha lasciato la sua posizione di direttore generale con i Warriors nel 2023 e da allora è stato un analista di ESPN, e c’erano alcuni che volevano che tornasse al front office di una squadra NBA.

Secondo Ben Simmons, si vocifera che Myers potrebbe dirigersi nella città di Brotherly Love e sostituire Daryl Morey nel front office dei Philadelphia 76ers.

“C’è stato un po’ di Bob Myers Philly Buzz.” Bill Simmons sente che Bob Myers potrebbe potenzialmente sostituire Daryl Morey nel front office dei Sixers (via @Billsimmons) pic.twitter.com/okmir61xs3 – incrocio largo (@Crossingbroad) 24 gennaio 2025

Per anni, i Sixers hanno esortato i loro fan a “fidarsi del processo” mentre costruivano lentamente una squadra che ritenevano potesse contendersi il titolo mondiale.

Hanno arruolato il centro Joel Embiid e il playmaker Ben Simmons, ma hanno rimescolato il loro roster negli ultimi anni mentre non sono riusciti a raggiungere le finali della Eastern Conference.

L’estate scorsa, hanno ingaggiato il nove volte attaccante dell’All-Star Paul George in free agency, ma lui ed Embiid hanno lottato per rimanere in salute, risultando in un triste record di 15-27 per Philly.

Morey è diventato presidente delle operazioni di basket di Philly nel 2020 dopo aver trascorso 13 anni come direttore generale degli Houston Rockets, e sostituirlo con Myers potrebbe portare un po’ di credibilità immediata alla franchigia, per non parlare di qualcuno che ha vinto campionati e sa come realizzarlo .

I Sixers non raggiungono le finali NBA dal 2001 e non vincono le World Series dal 1983.

