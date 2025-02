Bill Simmons suggerisce una plan offseason per i patrioti

I New England Patriots sono entrati nella stagione della NFL del 2024 con basse aspettative, poiché molti sentivano che fossero stati creati per essere la peggior squadra della lega sotto il capo allenatore di Rookie Jerod Mayo.

Sono quasi all’altezza di queste basse aspettative e sono andati 4-13 per ottenere la quarta elezione nella bozza, e dopo essersi trasferiti da Mayo per assumere Mike Vabel, Bill Simmons e il resto di questa base di fan hanno grandi aspettative per questa stagione.

Simmons è andato a X per delineare la sua proposta per ciò che Pats avrebbe dovuto fare durante l’alta stagione, e include la preparazione del Penn State Edge Rusher Abdul Carter o dell’attrezzatura difensiva del Michigan Mason Graham con il n. 4 raccolto mentre saltava anche su una sinistra a sinistra Affrontare e ampio riceve Tee Higgins in libera agenzia.

Voglio Abdul Carter o Mason Graham a NE. Rende DL una forza. Organizzati su un LT + Higgins in libera agenzia. Il miglior caso: Ward/Sanders va 1-2, da cacciatore a New York … Carter a NE su 4 alias McGinest 2.0. Se Ward/Hunter/Carter GO 1-2-3-NE Swaps 4 W/LV per 6 + a pick, prende Graham. – Bill Simmons (@billsimmons) 16 febbraio 2025

Pensa che il caso migliore sia se Cam Ward, Shedeur Sanders e Travis Hunter sono le prime tre scelte che lasciano Carter a quattro a Pats, ma se Carter va tra i primi tre, Pats dovrebbe commerciare con Las Vegas Raiders e passare al n. 6 Per prendere Graham se Shedeur è ancora disponibile per Raiders di 4.

È sempre bello avere una top-5 elezioni e non doverlo usarlo su un quarterback, poiché il 2024 n. 3 Elezioni Drake Maye sembravano abbastanza promettenti dopo aver assunto il controllo di Pats a partire da quest’ultima stagione.

Carter è visto come un potenziale rusher di bordo di gioco a La compagno Nittany Lion Micah Parsons e se Carter è la mossa per Pats, sarebbe un massiccio aggiornamento immediato a una difesa che ha un disperato bisogno di un pezzo base.

