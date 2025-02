Bills ‘Allen vince MVP come miglior campionato assegnato agli onori della NFL

Con la più grande sorpresa della cerimonia degli onori di giovedì sera a New Orleans, il quarterback di Buffalo Bills Josh Allen ha superato la tendenza predominante a sconfiggere il quarterback di Baltimore Ravens Lamar Jackson al prezzo della NFL di Associated Press.

Allen è il primo giocatore nelle 21 stagioni a catturare l’MVP senza nominare la prima squadra All-Pro. Da quando l’MVP è stato distribuito per la prima volta nel 1957, gli unici altri giocatori che hanno vinto il premio, anche se non sono stati la prima squadra All-Pro Broncos Il quarterback John Elway (1987, quando Joe Montana è stato il primo team All-Pro) e il quarterback dei Titani Steve McNair (2003, Peyton Manning).

In quella che è stata una delle gare MVP più attaccate nella memoria recente, Allen ha ricevuto 27 voti su 50 in primo luogo, quattro in più di Jackson, che è stato nominato il primo quarterback della squadra All-Pro il mese scorso. Sono gli stessi elettori di MVP e All-Pro, così tanti pensavano che Jackson fosse popolare per vincere quello che sarebbe stato il suo terzo MVP.

Giocatore Voci Josh Allen 27-22-1-0-0-383 Lamar Jackson 23-26-0-1-0-362 Saquon Barkley 0-1-25-19-2-120 Joe Burrow 0-1-15-10-12-82 Jared Goff 0-0-6-5-19-47 Patrick Mahomes 0-0-3-8-6-31 Jayden Daniels 0-0-0-2-4-8 Justin Herbert 0-0-0-3-0-6 Ja’arrr Chase 0-0-0-2-2-6 Sam Darnold 0-0-0-0-3-3 Baker Mayfield 0-0-0-0-2-2

Come è successo? Jackson ha segnato 30 voti su 50 della prima squadra All-Pro, mentre Allen ha ottenuto 18 anni. Allen ha poi vinto i voti del primo posto per MVP 27-23. Ma nove elettori hanno scelto Jackson prima per il giocatore offensivo dell’anno e Allen per primo per MVP, che ha portato a Flip.

Allen divenne il terzo giocatore Bills, che vinse l’MVP (OJ Simpson nel 1973, Thurman Thomas nel 1991). È stata la gara MVP più vicina dal 2016, quando il vincitore di Matt Ryan ha vinto 25 voti in primo luogo e Tom Brady è arrivato secondo con 10.

“So che questo è un premio individuale ed è chiamato il giocatore più prezioso”, ha detto Allen mentre teneva un trofeo, “ma penso che sia derivato dal successo della squadra e adoro la mia squadra”.

Allen ha ringraziato altri finalisti, tra cui Jackson, e ha aggiunto: “Tutti hanno avuto momenti fantastici e tutti potrebbero stare qui oggi e te lo meriti. Sei i veri amministratori del gioco. Ti guardo. Ammirarti, gente. “

Sebbene Allen abbia visto Jackson in quasi tutte le principali categorie statistiche, la narrazione predominante era che il QB ha ottenuto di più con meno. Dopo aver perso i suoi due migliori ricevitori di ricevitori Diggs e Gabe Davis-Allen, Bills ha portato all’AFC East e al secondo miglior record in AFC (13-4).

Allen è diventato il primo giocatore nella storia della NFL a registrare almeno 25 passaggi touch, 10 corse di atterraggio e meno di 10 intercettazioni nella stagione. Ha finito con 28 passaggi touch, 12 atterraggi precipitanti e sei intercettazioni.

“La leadership di Josh Allen, la sua costante leadership, è stata la ragione principale per cui abbiamo fatto quello che abbiamo fatto in questa stagione”, ha dichiarato l’allenatore Bills Sean McDermott durante la stagione. “Quindi chiunque stia cercando di dire diversamente lo sa meglio. .

Jackson ha lasciato l’onore della NFL, che mostra una mano vuota, sebbene afferma la sua migliore stagione statistica, i numeri di registrazione che erano migliori nel 2019 e nel 2023 rispetto alla sua stagione MVP. Nella sua settima stagione della NFL è passato a un altro livello e ha messo la sua carriera massima con 4.172 yard di passaggio e 41 passaggi touch. Quando Ravens ha portato alla loro prima classifica n. 1 in un crimine, Jackson è diventato il primo giocatore nella storia della lega a produrre più di 4.000 yard passando e 900 yard di corsa nella stessa stagione.

La sua valutazione di 119,6 passanti: è stata la quarta più alta nella storia della NFL e ha visto solo Aaron Rodgers (122,5 nel 2011 e 121,5 nel 2020) e Manning (121.1 nel 2004). Rodgers e Manning hanno vinto MVP in queste stagioni.

Il giocatore offensivo dell’anno

Running Back Saquon Barkley ha limitato la straordinaria prima stagione a Filadelfia diventando il primo giocatore di Eagles a vincere il giocatore offensivo dell’anno.

Barkley è diventato un nono giocatore che si è precipitato a più di 2.000 iarde e si è concluso con 100 iarde con un timido record di Eric Dickerson. Il suo diametro di 142,7 yard di corsa per partita è stato il quarto per la maggior parte delle ultime 15 stagioni.

Editori birichini 2 correlati

Nel voto, Barkley ha vinto 35 voti su 50 in primo luogo. L’unico altro giocatore che ha ricevuto più di un voto in primo luogo è stato Jackson Ravens, che ha ottenuto 12 anni. Baltimora sta tornando indietro Derrick Henry, il quarterback del Bengala Joe Burrow e Bills “Allen ha vinto un primo posto.

Il giocatore difensivo dell’anno

Patrick Surxtain II di Broncos è diventato il primo angolo in cinque anni per vincere questo premio.

Surxtain ha permesso solo due sbarchi e 306 cantieri di ammissione, il terzo più piccolo tra gli angoli con almeno 50 gol, secondo ESPN Research.

Surxtain ha ricevuto 26 voti in primo luogo, ha sconfitto Bengals Edge Rusher Trey Hendrickson (11) e Browns Edge Myles Garrett (5).

Surxtain ha ringraziato i suoi genitori – suo padre, Patrick Surxtain Sr., è l’ex angolo della NFL – per “aver impostato il piano e cambiare un giovane in un uomo adulto”. Ha anche ringraziato Broncos quando l’allenatore di Denver, Sean Payton, annuì tra il pubblico: “Per avermi creduto, mi ha creduto e mi ha permesso di crescere ed essere un giocatore che sono oggi”.

Nuovo arrivato offensivo dell’anno

I comandanti del quarterback Jayden Daniels hanno completato uno dei periodi di debutto più impressionanti della NFL vincendo il premio rookie offensivo dell’anno.

A Washington, Daniels ha trasformato la squadra 4-13 in 12-5 per oltre tre decenni e ha portato il comandante al campionato NFC.

È il primo giocatore di Washington a vincere il nuovo arrivato offensivo dell’anno nel 2012 dal quarterback Robert Griffin III.

Nel 2024, Daniels divenne il primo nuovo arrivato nella storia della lega a lanciare più di 3.500 iarde e si affrettò a più di 800 iarde nella stagione. Ha aiutato i comandanti a guadagnare in media 28,5 punti a partita, la maggior parte della squadra con un quarterback nuovo.

Daniels ha ricevuto 49 voti su 50 in primo luogo, il secondo è andato a Las Vegas Raiders, la ferma estremità di Brock Bowers. Broncos QB Bo Nix è arrivato terzo nel voto.

Daniels ha anche vinto un premio del momento dell’anno per il suo lancio di Hail Mary per battere Bears a novembre.

Nuovo arrivato difensivo dell’anno

Rams ha inchiodato la sua prima selezione del primo round per otto anni quando hanno scelto il pass-rusher Jared Verse, che è diventato il primo nuovo arrivato difensivo della squadra di Aaron Donald nel 2014.

Il verso, selezione n. 19, ha portato tutti i nuovi arrivati ​​con 18 quarterback e 50 pressioni di quarterback che erano 12 in più rispetto a qualsiasi altro nuovo arrivato in questa stagione.

I suoi 4,5 borse erano quinti tra i nuovi arrivati.

Il verso ha vinto 37 voti in primo luogo, che ha superato l’angolo angolo di Quinyon Mitchell (nove) e le attrezzature difensive Rams Braden Fiske.

Giocatore di ritorno dell’anno

Burrow è stato nominato ritorno giocatore dell’anno e ha aggiunto un po ‘di umorismo dopo un anno in cui ha rimbalzato l’infortunio al polso alla fine della stagione.

Nel 2024, Burrow NFL LED con 4.918 yard di passaggio e 43 passaggi touch.

“Non direi che è necessariamente il prezzo che vuoi essere nominato due volte”, ha detto Burrow allo spettacolo premio. “Sono orgoglioso del lavoro che mi ho dato per tornare da queste ferite che sembra affrontare ogni anno.”

Chargers corre indietro JK Dobbins e Vikings QB Sam Darnold è arrivato secondo e terzo nei voti.

Il premio è stato annunciato da Randy Moss, che ha inviato una videocassetta grazie al trattamento del cancro.

La Hall of Fame ha ricevuto i medici e i fan ringraziati per il loro supporto. La folla ha incoraggiato Moss quando un video della sua carriera ha avuto luogo durante lo spettacolo.

L’allenatore dell’anno

In questa terza stagione con Vikings, Kevin O’Connell ha vinto il premio dopo che il Minnesota ha portato a 14 vittorie.

Ciò è arrivato dopo che il primo turno di Viking, il quarterback JJ McCarthy, ha subito un infortunio al ginocchio in agosto e la squadra ha avuto un totale di 6,5 vittorie.

O’Connell ha guidato il Minnesota quinto alla conferenza ed è stata una delle vittorie del seme NFC più alto dopo che ESPN Analytics ha dato ai Vichinghi una probabilità del 24% di post -stagione.

È il secondo allenatore di Vikings, che ha vinto il premio e si è unito alla sovvenzione nel 1969.

In altri prezzi:

• Il guardalinee difensivo di Jaguars Arik Aric Arik Artsead ha vinto il premio Walter Payton NFL Man of the Year, che riconosce i giocatori per l’eccellenza dentro e fuori il campo.

Il premio è stato fondato nel 1970 e rinominato nel 1999 dopo che Walter Payton era tornato nella gloria. Ogni squadra nomina un giocatore che ha avuto un impatto positivo significativo sulla sua comunità.

• L’ex coordinatore di leoni offensivi di Ben Johnson è stato nominato allenatore dell’anno. Il coordinatore difensivo del Minnesota Vikings Brian Flores e l’ex coordinatore difensivo di Aaron Glenn sono arrivati ​​secondi e terzi nei voti.

• Niners The Streight End di George Kittle ha vinto il premio Salte al servizio per il suo lavoro a supporto dei membri del servizio americano.

In questo rapporto, sono state utilizzate informazioni di Alains Getzenberg di ESPN e Associated Press.