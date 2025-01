Bills difesa alimentata dagli avversari nella vittoria contro Jackson, Corvi

ORCHARD PARK, N.Y. – I Buffalo Bills erano ben consapevoli del rumore esterno.

Prima della partita di divisione dei Bills contro i Baltimore Ravens di domenica, c’erano punti interrogativi e discussioni online e in TV su come questa difesa si sarebbe comportata contro il quarterback Lamar Jackson, il running back Derrick Henry e il resto dell’attacco dei Ravens. .

I guardalinee difensivi dei Bills lo usarono per alimentare la loro prestazione. Mentre l’attacco dei Ravens riuscì a prendere il sopravvento nel secondo tempo, i Bills, con l’aiuto di alcuni errori dei Ravens, furono in grado di fare abbastanza per assicurarsi una vittoria per 27-25 e avanzare all’AFC Championship Game contro i Kansas City Chiefs. Sarà la seconda presenza della squadra nel campionato AFC nelle ultime 30 stagioni.

“I nostri ragazzi hanno sentito tutto – l’hanno sentito tutta la settimana. Non siamo abbastanza grandi, non siamo abbastanza forti. Non abbastanza talentuosi. Qualunque cosa sia, l’hanno sentito”, ha detto l’allenatore Sean McDermott. “Non faccio cose sui social media, ma penso che la maggior parte di quei ragazzi lo facciano. E guarda, penso che abbiamo fatto un lavoro dannatamente buono nella prima metà. Nella seconda metà, (Henry) è andato avanti un po’. E farà qualche corsa, voglio dire, quando avrà quello slancio è difficile fermarlo, ma avremmo potuto fare meglio alcune cose anche lì e penso che fondamentalmente se guardiamo a questa partita c’è stato un fondamentalismo nel calcio e noi siamo molto a riguardo hanno parlato.”

I Bills mantennero Henry a 84 yard di corsa rispetto alle 199 della vittoria per 35-10 dei Ravens nella Settimana 4, con la disponibilità dei linebacker Terrel Bernard e Matt Milano e del cornerback da nichel Taron Johnson importanti per l’unità dopo che tutti e tre avevano saltato il primo incontro. L’attacco dei Ravens si è precipitato per 176 yard su 20 carry e i Ravens hanno effettuato nove corse da 10 o più yard.

I Bills sono stati aiutati da diverse palle perse ed errori nell’attacco di Baltimora, in particolare il tight end Mark Andrews, che ha lasciato cadere un tentativo di conversione da 2 punti, ma anche la difesa ne ha approfittato, arrivando con tre touchdown su una squadra che aveva 11 gol nella stagione regolare. fatturati. stagione. L’attacco dei Bills è stato quindi in grado di mettersi in posizione per segnare touchdown su tre dei suoi quattro possedimenti nel primo tempo e l’unità non ha girato la palla.

I Bills disputarono 21 partite consecutive, compresi i playoff, senza perdere nemmeno una battaglia per il turnover, pareggiando la serie più lunga nella storia della NFL (lo fecero anche i Rams dal 1952 al 1953).

“Non ascoltiamo il rumore esterno, ma tutti dicevano questo e quello di noi e che non avevamo abbastanza talento, non eravamo abbastanza bravi per essere in quelle posizioni, e i nostri ragazzi continuano a lavorare duro e noi Siamo guidati internamente”, ha detto il quarterback Josh Allen. “Ci piacciamo e penso che tu abbia visto quanto abbiamo giocato l’uno per l’altro lì.

Nel primo tempo, i Bills mantennero Baltimora a soli 10 punti, nonostante i Ravens superassero i Bills in varie aree. I turnover sono stati fondamentali per l’unità, inclusa la sicurezza Taylor Rapp (che ha lasciato il gioco con un infortunio all’anca) che ha tenuto Jackson e la sicurezza del licenziamento di Jackson da parte di Damar Hamlin e l’estremità difensiva Von Miller che ha raccolto il fumble successivo.

La difesa dei Bills ha avuto successo blitzando Jackson su 13 su 31 dropback (42%) e facendo pressione su di lui su otto di quei dropback (percentuale di pressione del 62% quando i Bills hanno fatto il blitz).

“Siamo molto orgogliosi di ciò che facciamo qui come difesa”, ha detto il difensore AJ Epenesa. “Solo in difesa, ci hanno detto per tutta la settimana come avrebbero fatto questo, come avrebbero fatto quello, e questo, vorrei dire, ci ha reso un po’ più forti. Noi abbiamo iniziato la partita un po’ più energicamente rispetto al passato, ed è qualcosa che abbiamo enfatizzato, e ora dobbiamo farlo nel secondo tempo, iniziare il secondo tempo e fare cose come quel tipo di inizio come abbiamo fatto , penso che sia buono.”

I Ravens sono riusciti a segnare su tre possedimenti su quattro nel secondo tempo – con Bernard, che ha detto che la squadra era stata motivata per tutta la settimana, costringendo un fumble al secondo drive – riportandosi a due punti da uno svantaggio di undici punti nel primo tempo. . Ma alla fine i Bills ne ebbero abbastanza.

“In parte è stato brutto, in parte sembrava bello, ma alla fine abbiamo vinto e penso che ci fosse un po’ di motivazione in più”, ha detto Dawson Knox. “Soprattutto perché penso che i Bills siano sfavoriti per la prima volta nei playoff in casa… un po’ di vermi in più o come vuoi chiamarlo.

Il prossimo passo per Billy: sconfiggere i suoi nemici più famosi. Avranno ancora una volta la possibilità di vendicare le sconfitte passate, questa volta all’Arrowhead Stadium contro i Chiefs, testa di serie numero 1. 1, la squadra che ha battuto Buffalo in tutte e tre le partite di postseason con Allen e Patrick Mahomes come quarterback, inclusa la partita del campionato AFC 2020. Allen e Mahomes sono ora a pari merito per il secondo maggior numero di partite tra due quarterback titolari nella storia post-stagionale della NFL (Tom Brady e Peyton Manning sono in testa alla lista con cinque incontri).

I Bills hanno battuto i Chiefs 30-21 all’inizio di questa stagione a Orchard Park.

“Sì, amico, è super eccitante”, ha detto Hamlin. “Giocare per il campionato AFC è pazzesco a cui pensare e sento che sia la cosa giusta andare lassù e affrontarli. Erano quello che erano, i due volte campioni in carica del Super Bowl. Uno dopo l’altro. Testa di serie n. 1 nella NFL quest’anno, quindi è giusto che tu debba passare per Arrowhead.