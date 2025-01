Bills OC Joe Brady permanecerá em Buffalo, retira nome da busca de treinador principal do Saints

KANSAS CITY, Missouri – O Buffalo Bills espera que sua temporada mágica continue além da noite de domingo com uma viagem a Nova Orleans. Mas não importa o que aconteça no jogo do Campeonato AFC contra o Chiefs, os Bills sabem que não procurarão um novo coordenador ofensivo nesta entressafra.

Josh Allen e o jogador de 35 anos do Bills, Joe Brady, retornarão como coordenador ofensivo do Buffalo, disseram fontes à CBS Sports. Brady não será entrevistado pelo New Orleans Saints para o cargo vago de técnico principal na próxima semana, o que significa que o ciclo de treinamento será concluído sem que Brady tenha uma entrevista pessoal com qualquer equipe que tenha vaga.

O Bills teve o segundo melhor ataque ofensivo da liga este ano, com Brady como o jogador em tempo integral. Ele apareceu em mais de 10 jogos na temporada passada depois que o técnico Sean McDermott demitiu Ken Dorsey, e o ataque floresceu sob o comando de Brady para encerrar a temporada.

Brady conduziu entrevistas virtuais iniciais com Saints, Bears e Jaguars. Fontes dizem que os Jets pediram para entrevistar Brady, mas ele recusou. Como o Bills venceu na rodada divisional, as regras da liga estipulavam que ele não poderia dar entrevistas antes do fim de semana do campeonato da conferência.

NFL Head Coach Tracker 2025: Raiders contratam Pete Carroll para substituir Antonio Pierce; Jaguares vacilam diante de Liam Coen Tyler Sullivan

Enquanto isso, os Bears contrataram Ben Johnson como treinador principal e os Jaguars prenderam Liam Coen. Os Saints tiveram seu processo de entrevista presencial atrasado devido ao mau tempo no início da semana e não tiveram a oportunidade de se encontrar com Aaron Glenn, um dos principais candidatos, antes de assinar com os Jets.

O Saints continua seu processo, já que o último time saiu com a vaga de técnico principal. New Orleans entrevistou o coordenador defensivo dos Dolphins, Anthony Weaver, e o coordenador ofensivo dos Giants, Mike Kafka, esta semana, e a equipe espera agendar entrevistas com o coordenador ofensivo dos Eagles, Kellen Moore, e o ex-técnico dos Packers e Cowboys, Mike McCarthy, na próxima semana. O técnico interino Darren Rizzi também continua candidato.

A estrela de Brady começou a crescer em 2019, quando ele ganhou o Prêmio Broyles de melhor assistente técnico em futebol universitárioajudando LSU a conquistar o título nacional e Joe Burrow ao Troféu Heisman. Ele se juntou à equipe titular de Matt Rhule no Carolina Panthers em 2020, mas foi demitido antes do final de sua segunda temporada. Rhule seria demitido em cinco jogos na temporada seguinte.

Brady aceitou um emprego no Bills como treinador de quarterbacks na temporada de 2022 antes de ser promovido no meio da temporada de 2023. Ele foi entrevistado pelos Falcons para sua posição de treinador principal no ano passado, que foi finalmente preenchida por Raheem Morris.

Nesta temporada, os Bills tiveram média de 29,5 pontos ofensivos por jogo. Esse é o segundo maior número na história da franquia, atrás dos 29,6 pontos ofensivos por jogo que os Bills tiveram em média em 2020. Espera-se que Josh Allen termine entre os dois primeiros na votação de MVP este ano.

As probabilidades são a favor de Brady eventualmente se tornar treinador principal no NFLe o sucesso contínuo em Buffalo só aumentará essas chances. Mas levará pelo menos mais um ano antes que essa hora chegue.