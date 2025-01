Bills RB James Cook não está interessado em culpar os funcionários após a derrota pelo campeonato da AFC contra o Chiefs

Ao contrário de muitas pessoas, o corredor de Buffalo Bills, James Cook, não está culpando a arbitragem pela perda de sua equipe contra o Kansas City Chiefs na semana passada.

Falar sobre O podcast “Kickin ‘With Dee”Cook foi perguntado como ele e sua equipe lidam com a ideia de que os árbitros trabalham contra eles. Ele respondeu rejeitando um pouco a premissa:

“No final do dia, você deve entrar lá pronto para ir. F *** essa merda de referência. Você me sente? Diretamente, você tem que ir pronto para ir, pronto para jogar. Não dê a um árbitro nada para ligar.

Os chefes que recebem oficiais favoráveis ​​devido ao seu status de melhor equipe da NFL e o uso do astro Patrick Mahomes tem sido uma narrativa há anos, mas parece ter atingido um ponto alto nas últimas semanas. Sua vitória sobre Bills no jogo do campeonato da AFC foi particularmente controversa, especialmente quando um lugar questionável os custou em uma inatividade no quarto no início do quarto trimestre.

Houve outra ligação questionável anteriormente no jogo que envolveu uma captura digna de Xavier que parecia chegar ao solo. E isso foi depois de um jogo de divisão que teve seus próprios problemas. Ao contrário de Cook, o Houston Texans teve algumas queixas sobre isso.

James Cook achou que os Bills tinham coisas maiores do que se preocupar com os árbitros. (Foto de Todd Rosenberg/Getty Images)

Como esperado, os Chiefs não se desculparam particularmente. O apoiador Drue quieto twittou que quem quisesse culpar os árbitros por sua vitória poderia “chutar rochas”.

Parece quase inevitável que reclamações semelhantes sejam lançadas na primeira chamada fechada do LIX do Super Bowl. De qualquer forma, a resposta de Cook pode ser vista como um aviso para as águias da Filadélfia: ele não dá a um árbitro nada para ligar.