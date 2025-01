Bills S Taylor Rapp (schiena, fianchi) eliminato vs. Capi

ORCHARD PARK, NY – I Buffalo Bills non saranno sicuri di schierare Taylor Rapp per la partita del campionato AFC di domenica contro i Kansas City Chiefs, ha detto venerdì l’allenatore Sean McDermott.

Rapp, che ha avuto a che fare con infortuni alla schiena e all’anca mentre era fuori, mette il debuttante Cole Bishop nella posizione di iniziare la partita insieme alla sicurezza Damar Hamlin. Bishop, 22 anni, ha iniziato quattro partite questa stagione a causa di infortuni e ne ha giocate 16, principalmente in squadre speciali.

“Sì, è alto”, ha detto McDermott della sua fiducia in Bishop. “È un giocatore giovane, ma allo stesso tempo è cresciuto. Ha avuto un infortunio in ritiro, ha perso molto tempo – questo lo ha rallentato, ha fermato la sua crescita, almeno l’ha ritardata – e poi è entrato ed è cresciuto con ogni esperienza ed è fiducioso che continuerà a farlo per continuare.”

Consigli dell’editore

La scelta del secondo turno dello Utah è arrivata per Rapp dopo che si era infortunato nel secondo quarto della vittoria del turno di divisione dei Bills sui Baltimore Ravens. Rapp ha avuto un’intercettazione contro Baltimora prima di partire infortunato, oltre a due intercettazioni nella stagione regolare. Bishop ha 2 passaggi difesi, 1 fumble forzato e 40 contrasti.

“È facile dire che è come qualsiasi altro gioco, ma tutti sanno che non lo è”, ha detto Bishop del gioco all’inizio di questa settimana. “Quindi essere in grado di prepararsi tutta la settimana e poi una volta arrivata domenica, è come se avessi fatto tutto il possibile, quindi a quel punto non c’è davvero nulla di cui essere nervoso. Ti sei preparato e ora vai a giocare.”

I Bills stanno affrontando più infortuni in difesa mentre si preparano allo scontro con il quarterback Patrick Mahomes e il resto dell’attacco dei Chiefs. Il cornerback titolare Christian Benford rimane nel protocollo per commozione cerebrale e ha saltato l’allenamento di venerdì per una questione personale. McDermott ha detto che si aspetta che Benford torni con la squadra potenzialmente già venerdì.

Il linebacker Matt Milano (bicipite femorale/bicipiti) e l’angolo nichelato Taron Johnson (collo/spalla) hanno partecipato a pieno titolo all’allenamento di venerdì dopo essere stati limitati giovedì e non aver riportato infortuni nella partita.