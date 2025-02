Bills si è separato da un assistente allenatore domenica

Buffalo Bills fissa un’altra stagione oscura in faccia dopo aver subito una diversa perdita devastante contro i capi di Kansas City nella quarta volta nell’era di Josh Allen, questa volta nella partita del campionato AFC con un punteggio di 32-29.

Tutto inizia al vertice perché i Bills si sono recentemente separati da un assistente allenatore in quello che avrebbe dovuto essere il primo di molti domini a cadere in questa stagione.

L’analista Tom Pelissero ha condiviso su X che i Bills hanno condiviso i modi con il coordinatore della squadra speciale Matthew Smiley nonostante abbia ricevuto fiducia nel capo allenatore Sean McDermott solo una settimana fa.

IL #Fatture Modi condivisi con il coordinatore speciale del team Matthew Smiley, per. Fonti. pic.twitter.com/6tluuh19wz – Tom Pelissero (@tompelissero) 9 febbraio 2025

Smiley ha trascorso otto anni con i Bills e si è unito all’organizzazione all’inizio del mandato di McDermott nel 2017 come assistente di squadra speciale, un ruolo in cui ha trascorso cinque stagioni fino a quando non è stato incontrato nel coordinatore di Specialteam negli ultimi tre anni.

La squadra speciale di Buffalo ha avuto un anno roccioso e ha commesso più sanzioni per non avere la giusta quantità di giocatori o il personale giusto sul campo.

Le bollette hanno anche permesso il quinto iarde più alto all’anno. Kickoff Return, 30.8, mentre si arrende un blocco di punti è tornato a un touchdown e un ritorno di Kickoff per un touchdown.

Tyler Bass ha anche perso cinque punti extra dopo aver perso solo cinque combinati durante le sue prime quattro stagioni con le bollette.

In generale, non vedrai mai un uomo perdere il lavoro, ma questa squadra speciale ha lasciato molta carne sull’osso in questa stagione.

PROSSIMO: I fan rispondono al premio MVP vincitore di Josh Allen