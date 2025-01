Bills vs. Score. Chefes, atualizações ao vivo: o campeonato da AFC enfrenta Patrick Mahomes contra Josh Allen e o vencedor vai para o Super Bowl LIX

Os playoffs da NFL sempre produzem momentos e confrontos lendários, mas realmente há algo especial em duas equipes (e dois jogadores de superestrelas, no seu melhor) que lutam por todos os mármores. No domingo, Patrick Mahomes e Josh Allen lideram o Kansas City Chiefs e Buffalo Bills, respectivamente, o jogo do campeonato da AFC e os Chiefs buscam alguma história da NFL se conseguirem chegar ao LIX do Super Bowl. Kansas City, que perdeu para Buffalo como visitante no início deste ano, está competindo por se tornar o primeiro time na era do Super Bowl a vencer três campeonatos consecutivos.

Kansas City também está tentando fazer com que Allen já tenha as contas dos playoffs pela quarta vez nas últimas cinco temporadas. Durante esse período, os Bills e os Chiefs jogaram todas as temporadas regulares e os Bills conquistaram cada um de seus quatro confrontos da temporada regular desde 2021, incluindo três vitórias em Kansas City. Com uma vitória no domingo, Buffalo iria para o Super Bowl pela primeira vez em 31 anos.

Como ver Bills vs Chiefs: AFC Championship Game

Tempo: 18:30 Hora do leste

Localização: GEHA FIELD no estádio Arrowhead | Kansas City, Missouri.

Canal de televisão: Cbs

Transmissão: Paramount+, Fubo