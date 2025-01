Billy Horschel lidera o Atlanta Drive GC para a vitória no TGL com a rede, ‘Dirty Bird’ ao lado de Justin Thomas e Patrick Cantlay

Patrick Cantlay parecia um homem estranho na noite de terça-feira em Palm Beach Gardens, Flórida.

O comportamento calmo que ele teve ao longo de toda a sua carreira no golfe não necessariamente combinava com as luzes piscantes, os ventiladores barulhentos e os simuladores de golfe de alta tecnologia que compõem o SoFi Center. Ele saiu atrás de Billy Horschel, que tirou uma enorme corrente de prata de baixo da camisa e começou a dançar “Dirty Bird” momentos antes, sem sorrir.

Mas Cantlay, disse Justin Thomas mais tarde durante o jogo, “é a nossa voz da razão”. Ele até os impediu de atirar um martelo em um ponto, porque “isso só pode nos machucar”, o que deixou Thomas incrivelmente decepcionado no green final. Mas isso pareceu valer a pena para o trio Drive GC de Atlanta.

Eles obtiveram uma vitória muito sólida por 4 a 0 sobre Rickie Fowler e New York Golf Club na terça-feira, na terceira semana da temporada TGL. Isso os levou a 1-0 no ano, enquanto o NYGC caiu para 0-2. Foi a primeira partida sem gols na história do TGL.

As dificuldades do NYGC após a derrota na primeira semana (o Bay Golf Club obteve uma vitória por 9-2 no evento inaugural no início deste mês) continuaram em grande parte esta semana. Cameron Young errou a zona de pouso no buraco com tema de ampulheta para começar a noite, fazendo com que ficassem para trás instantaneamente, e então Fowler pulou o green no quarto buraco para pousar no bunker. Atlanta então aumentou sua vantagem para dois depois que uma abordagem de Thomas os deixou com cerca de um metro e oitenta no sexto buraco.

Atlanta conquistou uma vantagem de 2 a 0 no período de três pontos da noite.

Thomas tinha vantagem sobre Young em ambos os buracos de simples. Ele bateu para o birdie no par 5 no dia 10, depois acertou um drive no dia 13 (embora Young ainda tenha conseguido vencê-lo) para montar um birdie putt profundo que ecoou no fundo do buraco e deixou Thomas fazendo uma careta. verde para amarrar.

Horchel fez o mesmo no dia 11, depois que Matt Fitzpatrick caiu em dois bunkers e cobrou pênalti, aumentando a vantagem do Atlanta para quatro. Os dois empataram no dia 14, Cantlay, depois de empatar com Fowler no primeiro buraco, ficaram empatados no último para garantir a vitória no shutout. Eles fizeram tacadas de 65 pés a noite toda.

Embora possa não ter sido tão emocionante quanto foram as primeiras duas semanas da nova empresa, Thomas e sua equipe de Atlanta cuidaram dos negócios na noite de terça-feira. Tiger Woods liderará na próxima semana em sua segunda partida da temporada.

Mesmo assim, o time de Atlanta teve um ótimo início de temporada. E Cantlay, apesar de seu início lento em meio à emoção que é o TGL, abalou a corrente no final da noite. Essa dança, porém, terá que esperar.