Birmingham sediará a edição de 2027 da Copa do Mundo KHO

A Índia foi campeã na categoria masculina e feminina na Copa do Mundo KHO KHO 2025.

Após a conclusão bem -sucedida da primeira Copa do Mundo Kho Kho, presidente da Federação Kho Kho da Índia, Sh. Sudhanshu Mittal anunciou a sede da próxima edição do torneio, revelando Birmingham como a sede da Copa do Mundo Kho Kho 2027.

A primeira edição da Copa do Mundo KHO KHO foi concluída em 19 de janeiro, com a equipe indiana elevando o troféu na categoria masculina e feminina. O Secretário Geral de Kkfi Sra. Tyagi, Secretário Geral da Federação Internacional Kho, Rohit Haldania, Sr. Virender Kumar, da Fase My Trip, o diretor geral da KKWC, a Divisão Geral, a Divisão Geral, o Geral da Divisão Vikram Dev Dogra , e os vencedores da Copa do Mundo. Capitães: Pratik Waikar e Priyanka Ingle.

Os capitães expressaram seus sentimentos e emoções pela vitória, entregando o troféu ao presidente e ao secretário do KKFI. Os treinadores de ambas as equipes, o Sr. Summit Bhatia, o Dr. Munni Joon (equipe feminina) e Ashwani Sharma (equipe masculina) também expressaram sua gratidão à federação para organizar o evento e ajudar o esporte a obter o mundo do reconhecimento.

O presidente Sudhanshu Mittal disse à imprensa: “O KKWC 2025 foi um grande sucesso. Temos o prazer de anunciar que a próxima Copa do Mundo do KHO KHO ocorrerá em Birmingham, Inglaterra, em 2026-2027. Ficaremos mais do que felizes em ver que a segunda edição é maior que a primeira e excede todas as expectativas.

Ele também acrescentou: “A próxima sessão do Congresso da Federação Internacional Kho Kho também ocorrerá em 17 de abril, onde a estratégia será discutida e formalizada pelos próximos quatro anos”.

Ao anunciar a sede da próxima Copa do Mundo Kho Kho, Sh. Sudhanshu Mittal também revelou que vários políticos e dignitários o parabenizaram pelo sucesso da Copa do Mundo.

