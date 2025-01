Blake Griffin ha ammesso francamente di essere passato dai clipper ai pistoni

Blake Griffin ha trascorso le prime otto stagioni della sua carriera con i Los Angeles Clippers, ottenendo numerose apparizioni All-Star, Rookie of the Year e numerosi riconoscimenti.

Ma poi è passato ai Detroit Pistons, una squadra che aveva meno possibilità di arrivare ai playoff e non aveva lo stesso potere da star dei Clippers.

Tuttavia, Griffin afferma che questo è stato il momento clou della sua carriera.

Parlando a “7PM In Brooklyn” tramite Joey Linn, Griffin ha parlato di suonare per i Pistons.

Ha detto:

“È stato un momento molto decisivo per me e per la mia carriera. Essere lontano da tutto ciò e mostrare alla gente che sto giocando 75 partite il più possibile. Sto giocando più forte che posso. Sto cercando di portare quella squadra ai playoff è stato un momento di orgoglio per me.”