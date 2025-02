Blake Snell, Roki Sasaki sono solo l’inizio: tutte le opzioni di rotazione iniziale Dodgers 2025

“Ci sono squadre ricche e ci sono squadre cattive. Poi ci sono merda di 50 piedi, e poi abbiamo.”

Brad Pitt ha reso famosa la lineaE non è mai stato vero quando Los Angeles Dodgers “squadre ricche” in modo senza precedenti. Dopo aver vinto la serie World Series del 2024, Dodgers aveva uno dei segni più attivi dei difensori MLB per firmare il Blake Snell per mancini per un contratto da $ 182 milioni e aggiungendo Roki Sasaki di destra giapponese tra molti altri movimenti.

Tuttavia, questi due passanti sono solo la punta dell’iceberg fino alla profondità dei Dodgers che aumentano.

Ecco tutti i round della prossima stagione, in ordine alfabetico:

Tyler Glasnow

Forse il membro dimenticato di questo personale di melodia sarà ferito (la stagione 2024 di Glasnow si è conclusa dopo 22, che aveva fatto di più in una stagione per la sua carriera in MLB come gomito), Glasnow può essere molto impressionante. L’unica star, Glasnow, gira le sue quattro cuciture negli anni ’90, mentre usa il cursore e la palla ad arco e colpisce l’impasto con un supporto alto. La scorsa stagione, ha inviato 3,49 ERA, 2,90 FIP, 0,95 WHIP e 168 colpi in 134 inning.

Tony Gonolin

Una volta nel 2022, Gonsolin era senza dubbio il miglior antipasto di Dodgers. Sfortunatamente, le ferite del suo braccio la tengono fuori da MLB dal 2023. Gonsolin ha inviato un ERA 3,19 combinato e 1,05 durante 79 della frusta (71 partenze). La ancora di 30 anni è effettivamente appoggiata a quattro e un dito condiviso in una palla veloce.

Clayton Kershaw

La tre volte National League Cy Young e il cinque volte vincitore dell’era possono essere al suo ultimo stand, ma Kershaw può ancora lanciare. La scorsa stagione, Southpaw è stato limitato a sette partenze a causa del gomito e delle dita dei piedi e non ha fatto 30 partenze nella stagione regolare dal 2015. Tuttavia, quando Kershaw, 37enne sano, che vanta una carriera nell’era della stagione regolare di 2,50, può essere ancora un alimentatore sottile efficace che causa uno scarso contatto con il cursore.

Landon Knack

Knack ha sfoggiato sottosopra in 15 partite (12 partenze) si è esibito la scorsa stagione. Inviando 3,65 ERA e 69 colpi in 69 inning, quello a mano destra ha mostrato un arsenale a quattro tempi coerente: quattro emissioni, cursore, palla curva e cambiamento. La prima selezione di un secondo round di bozza potrebbe eventualmente uscire dal toro o per iniziare la stagione 2025 con il triplo A a causa del numero di Dave Roberts, il leader dell’opzione di rotazione. Se e quando si verificano infortuni, Knack può reggere il proprio.

Dustin May

Proprio come Gonsolin, May una volta ha mostrato una parte importante del futuro dei Dodgers, ma i problemi relativi al gomito sono arrivati ​​sulla strada perché era limitato a sole 46 esibizioni (34 partenze) dopo essersi esibiti per la prima volta nel 2019. In queste esibizioni, ha fatto ha inviato il 3, 10 ERA combinato e 1,05, ha colpito il radar e il flusso di presentazione HALT 90S Eliminare.

Bobby Miller

Il primo round dei Dodgers 2020 sta arrivando per due stagioni polari opposte. Miller ha inviato 8,52 ERA 13 in principianti la scorsa stagione. Tuttavia, in passato, ha registrato a 3,76 ERA e 1,10 WHIP 22 Stagione regolare. Miller è stato anche in grado di introdurre costantemente cinque campi a una velocità ragionevole per ogni offerta: il 4 ° -in -rate, il cambiamento, la palla curva, il tempo di affondamento e il cursore.

Shohei Ohtani

Triple MLB MVP, Ohtani non è stato classificato a causa di UCL strappata dal 2023 e sembra che non faccia parte del giorno di apertura. Quando Ohtani viene completamente recuperato, dà a Dodgers un mandato di destra elettronico. 86 Durante la sua carriera, inizia a Los Angeles Angels, inviando 3.01 ERA, 1,08 WHIP e 608 battiti in 481 2/3 inning. In pratica, Ohtani ha lanciato uno spazzino e un cutter, tra le altre cose.

Roki Sasaki

Sasaki è presumibilmente il braccio più attraente dello staff di Dodgers Field la prossima stagione, basato esclusivamente su ciò che non sa cosa si aspetta il 23enne. Sasaki ha inviato 2,02 ERA, 0,88 WHIP e 524 batti 414 2/3 nelle 69 esibizioni combinate nella Lega del Pacifico giapponese e nella Lega orientale del Giappone. La palla veloce di Sasak ha tre volte ingiallosamente e collocato in Giappone all’evento World Baseball Classic del 2023.

Blake Snell

Uno degli alimentatori più unici nella storia di MLB è ora suonare per Dodgers. Snell, doppio vincitore di Cy Young e vincitore della doppia era, ha vinto il premio NL Cy Young del 2023 con MLB-Parga 2.25 ERA e MLB-High 99 Walk. Dopo la stagione 2024, che lo ha visto iniziare in ritardo perché non ha firmato fino a marzo e poi ha colpito la lista ferita due volte, Snell è tornato alla quota con i giganti di San Francisco inviando 1,23 ERA durante il suo ultimo 14 inizio, che includeva il lancio di no. Tende a fare molto affidamento sulle sue quattro palle curve, ma Snell finisce il suo lavoro e sfoggia una carriera nella stagione regolare 3.19.

Gavin

Durante la stagione 2024, secondo il quale il ciclo Dodgers ha subito lesioni, Stone ha reso il personale (25) durante la stagione regolare. In queste escursioni, ha inviato 3,53 ERA, sebbene non si fidasse seriamente in nessun campo; Stone ha davvero lanciato il suo cambiamento più di qualsiasi altra melodia (26,6% delle volte, per Statcast). Stone ha subito un infortunio alla spalla alla fine della stagione, che ha richiesto un intervento chirurgico ed è stato in grado di tenerlo fuori dalla collina per tutta la stagione del 2025. Tuttavia, se la pietra si riprendesse più velocemente del previsto, potrebbe offrire a Dodgers un altro alimentatore che potrebbe fare diversi turni interni durante le conseguenze.

Yoshinobu Yamamoto

Yamamoto è stato limitato all’inizio della 18 stagione regolare nella sua prima stagione MLB a causa della tenuta dei tricipiti, ed è stato mescolato con una borsa durante le conseguenze. Tutto sommato, tuttavia, ha finito in alto. L’inizio di detto periodo regolare Yamamoto ha inviato 3,00 ERA, 2,61 FIP, 1.11 WHIP e 105 colpi 90,0 inning mentre si appoggiava al quarto carro armato mentre presenta una palla di dito e una palla curva infiammabili e condivise. Dodgers ha fatto un investimento di $ 325 milioni in Yamamoto. Sebbene sia necessaria una descrizione più dettagliata per tutta la stagione lavorativa, il potenziale manuale ha mostrato il suo potenziale ACE nel 2024.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamenteSinistra

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox Major League Baseball Los Angeles Dodgers