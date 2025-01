Um dos melhores sluggers de agente livre está indo para o Toronto Blue Jays. Os Blue Jays e o outfielder Anthony Santander concordaram com um contrato de cinco anos no valor de mais de US$ 90 milhões, confirmou Jim Bowden, da CBS Sports HQ, na segunda-feira. Há também a opção de um sexto ano, por O Atlético.

Para Toronto, esta entressafra foi mais notável pelos jogadores que não conseguiu contratar do que pelos jogadores que adquiriu. Os Blue Jays supostamente perseguiram Corbin Burnes, Max Fried, Clay Holmes, Roki Sasaki, Juan Soto e Gleyber Torres no início deste inverno, e todos acabaram em outro lugar. E, claro, eles perseguiram Shohei Ohtani na última offseason, mas não o pegaram.

Em Santander, os Blue Jays finalmente encontraram um rebatedor livre disposto a aceitar seu dinheiro. Ele se juntará à segunda base do Gold Glove e ao trader Andrés Giménez em uma escalação renovada. Toronto também contratou os agentes livres Yimi García e Jeff Hoffman para melhorar um bullpen que estava entre os piores da MLB em 2024. Provavelmente há mais alguns movimentos a caminho.

Santander, de 30 anos, atingiu o recorde de sua carreira com 44 home runs para os Orioles em 2024, o terceiro maior número no beisebol, atrás de Aaron Judge (58) e Ohtani (54). No entanto, esses 44 home runs tiveram uma porcentagem de 0,308 na base e uma defesa nada estelar, e isso esfriou um pouco o mercado do Santander. Ainda assim, o rebatedor será generosamente pago nos próximos anos.

Nosso RJ Anderson classificou o Santander como o 15º melhor agente livre do mercado nesta offseason. Aqui está o artigo:

Além de ser a prova viva de que ainda existem jogadores de qualidade a serem descobertos no draft da Regra 5, Santander se tornou o primeiro rebatedor a rebater 40 ou mais home runs em uma temporada desde que Carlos Beltrán e Lance Berkman o fizeram em 2006. um rebatedor estúpido (não que haja algo de errado com isso); Ele é adepto de fazer contatos acima da média, o que lhe permite manter sua taxa de eliminações abaixo de 20%, apesar do que poderia ser caridosamente descrito como uma abordagem excitável. Infelizmente, o Santander não traz muito mais para a mesa do que o seu bastão: ele não é um bom defensor nem um bom corredor, o que significa que os clubes interessados ​​terão de confiar que ele conseguirá manter a sua produção ofensiva bem acima da média até aos 30 anos.

O Santander foi visto como um possível Plano B ou pelo menos Plano C para várias equipes que correram em Soto, incluindo os Blue Jays. Ele se encaixará bem na sua escalação. O Santander dá aos Blue Jays um rebatedor de limpeza genuíno para ficar atrás de Vladimir Guerrero Jr., e também trará o pop para uma escalação que ficou em 26º lugar em home runs em 2025. Toronto precisava desesperadamente de energia, e eles a conseguirão com o Santander.

Os Blue Jays tiveram um recorde de 74-88 e perderam a pós-temporada no ano passado. Porém, a Liga Americana está muito diluída no momento, então não será necessário também muito para Toronto tentar uma vaga como wild card em 2025. Eles poderiam usar outro arremessador inicial (Max Scherzer Diz-se que é de interesse) e outro ou dois apaziguadores. Também há espaço para adicionar alguém como Alex Bregman à imagem.

Santander rejeitou a oferta qualificada em novembro. O Baltimore Orioles, seu ex-time, receberá uma escolha de compensação após a primeira rodada. Os Blue Jays ficaram abaixo do limite do imposto de equilíbrio competitivo no ano passado e perderão sua segunda maior escolha no draft de 2025 e US$ 500 bilhões em bônus internacionais de 2026 para completar a assinatura do Santander.