Bo Jackson rinuncia alla sentenza da 21 milioni di dollari nella causa contro… nipote, nipote

MARIETTA, Ga. – Bo Jackson rinuncia a una sentenza da 21 milioni di dollari contro i suoi nipoti, che secondo l’ex stella del football e del baseball li hanno molestati e hanno cercato di estorcergli dei soldi.

Un giudice a febbraio si è pronunciato a favore di Jackson in una causa intentata nell’aprile 2023 contro Thomas Lee Anderson ed Erica M. Anderson, nota anche come Erica Anderson Ross.

Jackson, che ha vinto l’Heisman Trophy come running back Auburn e ha giocato anche nella NFL e nella MLB, ha affermato nella sua causa che i suoi parenti hanno cercato di estorcergli 20 milioni di dollari attraverso molestie e intimidazioni.

Oltre al premio in denaro, la sentenza dello scorso anno includeva un ordine protettivo permanente che vietava ai suoi nipoti di molestare o contattare lui e i suoi parenti stretti. Ha anche detto che devono stare ad almeno 500 metri di distanza dai Jackson e rimuovere i post sui social media che li riguardano.

Bo Jackson ha affermato che le molestie da parte dei suoi nipoti sono iniziate nel 2022 e includevano post e messaggi minacciosi sui social media e accuse pubbliche che lo mettevano in falsa luce. Peter Aiken-USA TODAY Sport

Il giudice della Corte superiore della contea di Cobb Jason D. Marbutt ha affermato nella sua ordinanza di febbraio che né i nipoti di Jackson né i loro avvocati hanno confutato le affermazioni di Jackson o hanno partecipato al caso dopo un’udienza del maggio 2023 in cui hanno accettato un ordine protettivo temporaneo. Il giudice ha ritenuto gli Anderson inadempienti e ha ritenuto vere tutte le accuse di Jackson.

Dopo l’emissione della sentenza, il nuovo avvocato degli Anderson ha presentato una mozione a marzo per annullare la sentenza e archiviare la causa, secondo i documenti del tribunale. Martedì, Jackson e gli Anderson hanno chiesto congiuntamente al giudice di annullare l’ordinanza di febbraio, ritirare le mozioni pendenti degli Anderson e presentare una sentenza consensuale.

“Nel frattempo, le parti hanno condotto due mediazioni e hanno stipulato un accordo privato per risolvere questa controversia”, si legge nella nota.

Mercoledì Marbutt ha emesso l’ordine di ribaltare la sua decisione di febbraio su richiesta di Jackson e di suoi nipoti.

Quella sentenza consensuale si pronuncia a favore di Jackson su diversi fronti e respinge gli altri, non assegna alcun risarcimento a Jackson o ai suoi nipoti e afferma che le parti pagheranno le proprie spese legali. Gli Anderson inoltre non devono molestare o intimidire Jackson, sua moglie e i suoi figli e devono stare a 500 metri di distanza da loro tranne in determinate circostanze, comprese le apparizioni in tribunale, eventi sportivi ed eventi familiari. Gli Anderson inoltre non dovranno avere alcun contatto con Jackson, sua moglie e i suoi figli.

Jackson, 62 anni, ha affermato che le molestie sono iniziate nel 2022 e includevano post e messaggi minacciosi sui social media e accuse pubbliche che lo hanno messo in falsa luce. Ha inoltre affermato che la divulgazione pubblica di informazioni private avrebbe dovuto causargli un grave disagio emotivo. Con l’aiuto di un avvocato, hanno chiesto 20 milioni di dollari agli Anderson per fermare. Jackson ha detto che temeva per la propria incolumità e per quella della sua famiglia.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.