Bo Nix dei Broncos dice di aver giocato con la schiena rotta in questa stagione

Il linebacker dei Denver Broncos Bo Nix ha rivelato lunedì di aver giocato parte della sua stagione da rookie con fratture trasversali alla schiena.

Nix, che ha parlato con i giornalisti lunedì mentre i giocatori pulivano i loro armadietti dopo la sconfitta per 31-7 nei playoff dei Broncos contro i Buffalo Bills, ha detto di aver subito un infortunio nella prima metà della partita del 24 novembre contro Las. I predatori di Las Vegas.

Il processo trasversale è un piccolo osso che sporge da entrambi i lati delle vertebre.

“Sì, mi sono storto un po’, ho avuto tre fratture del processo. Molti ragazzi giocano con un sacco di cose del genere”, ha detto Nix.

Nix passò per due touchdown nel secondo tempo in quella partita contro i Raiders, una vittoria per 29-19 dei Broncos.

Ha detto che avrebbe ricevuto cure la settimana successiva mentre i Broncos si preparavano ad affrontare i Cleveland Browns in una partita casalinga di lunedì sera che, fortunatamente per Nix e Denver, è stata seguita dal arrivederci della squadra.

“Non mi sono perso la prima partita lunedì sera. Mi sono curato e poi siamo stati fortunati la settimana successiva ad avere una settimana libera. Dopo è andata via. È stato scomodo, ma giochiamo tutti con disagio (malattie)”, ha detto.

Nix è passato per 294 yard con un touchdown e due intercettazioni nella vittoria per 41-32 sui Browns il 2 dicembre. Il suo touchdown fu un passaggio da 93 yard per Marvin Mims Jr. nel terzo quarto.

Nix, il sesto quarterback selezionato nel primo turno del Draft 2024, non ha perso una partita in questa stagione e ha concluso con un record da rookie dei Broncos di 3.775 yard di passaggio e 29 intercettazioni. Ha aiutato Denver a raggiungere la postseason per la prima volta dal 2015.