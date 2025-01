Bob Nutting non venderà Pirates, dice il CEO della squadra ai fan frustrati

Il direttore generale dei Pittsburgh Pirates, Travis Williams, ha detto che l’organizzazione è impegnata a vincere, ma ha detto ai fan frustrati che il proprietario Bob Nutting non venderà la squadra.

Williams ha affrontato la frustrazione dei fan per la proprietà di Nutting sabato durante una sessione di domande e risposte all’annuale fan fest offseason dei Pirati.

Mentre Williams rispondeva alla prima domanda, uno dei tifosi presenti ha gridato: “Vendi la squadra”, suscitando gli applausi del pubblico. A quel punto, diversi tifosi hanno iniziato a gridare: “Vendi la squadra!”

Greg Brown, l’annunciatore televisivo di lunga data dei Pirati, ha chiesto ai fan di smettere di cantare e di “essere rispettosi”. Un altro fan ha poi chiesto alla Williams, che era seduto accanto al direttore generale dei Pirates Ben Cherington e al manager Derek Shelton, perché Nutting non era presente.

I Pirates hanno avuto solo quattro stagioni vincenti da quando Bob Nutting ha acquistato la squadra nel 2008. Mark Alberti/Icon Sportswire

“Sappiamo che alla fine è tutta passione che si è trasformata dalla vittoria in frustrazione”, ha detto Williams, secondo il Pittsburgh Post-Gazette. “Penso che le tue affermazioni sulla falsariga di ‘Dov’è Bob?’ Ecco perché ci ha qui, siamo qui per eseguire e assicurarci di vincere.”

Williams ha aggiunto che Nutting, proprietario dei Pirates dal 2018, avrebbe dovuto partecipare all’evento e interagire con i fan sabato successivo.

“Per rispondere alla domanda immediata che hai detto prima, Bob non venderà la squadra”, ha detto Williams. “Ha a cuore Pittsburgh, ha a cuore la vittoria, ha a cuore che mettiamo in campo un prodotto vincente, ed è su questo che lavoriamo ogni giorno”.

Nutting è stato ampiamente criticato dai fan e dai media locali negli ultimi anni poiché i Pirati hanno faticato in fondo o vicino al fondo della classifica centrale della National League.

I Pirates sono andati 76-86 la scorsa stagione sulla strada verso il quartultimo posto nelle ultime sei stagioni. Non terminano con un record di vittorie dal 2018, non arrivano ai playoff dal 2015 e dal 1992 hanno collezionato solo tre apparizioni post-stagionali.

“Sappiamo che c’è frustrazione, frustrazione perché non stiamo vincendo, con l’aspettativa di vincere”, ha detto Williams. “Alla fine non è per mancanza di determinazione voler vincere.

I Pirates, sostenuti dall’arrivo dell’asso lanciatore Paul Skenes, il Rookie of the Year in carica della NL, erano 55-52 alla scadenza del contratto la scorsa stagione prima che una caduta libera di 21-34 negli ultimi due mesi portasse Pittsburgh all’ultimo posto nella NL Centrale. .

“Possiamo guardare all’anno scorso”, ha detto Williams. “È stato un grande risultato positivo a metà stagione, siamo andati due partite sopra .500 ad agosto, ma sfortunatamente abbiamo avuto un periodo difficile in agosto e quel periodo difficile in agosto ci ha portato fuori dalla caccia alle wild card.” … Da me a Ben, a Derek, a molte altre persone che sono qui oggi e in tutta l’organizzazione, ma non è per mancanza di determinazione o di voglia di vincere.

“Questo vale dall’alto verso il basso dell’organizzazione. Siamo assolutamente impegnati a vincere; quello che dobbiamo fare è trovare un modo per vincere.”