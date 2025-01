Bob Uecker deixou tudo em campo: em homenagem ao locutor que foi muito mais

No jargão do mundo dos esportes, dar absolutamente tudo o que você tem como jogador refere-se a “deixar tudo em campo”. Pode ser a quadra, o gelo ou qualquer outra superfície de jogo, mas a questão permanece a mesma. Normalmente não nos esforçamos para usar isso em outras áreas da vida, mas depois do Morte da lenda do beisebol Bob Uecker.Essa frase realmente me pareceu muito apropriada.

Bob Uecker deixou tudo em campo quando ganhou vida diante do público. Ele viveu quase 91 anos e viveu a vida ao máximo.

Sua primeira aparição pública foi como apanhador do Milwaukee Braves de 1962, um clube de beisebol de alto nível que incluía três futuros membros do Hall da Fama: Hank Aaron, Eddie Mathews e Warren Spahn, e não o futuro MVP Joe Torre, que viria a ser um Gerente do Hall da Fama. Ueck ficaria um pouco famoso, com o passar do tempo, por seu humor autodepreciativo em relação à falta de produção em seu Ligas Principais carreira profissional. Ele atingiu 0,200 e terminou com -1,0 WAR em sua carreira.

Não há necessidade de se preocupar em apontar a carreira nada estelar. Ele zombou de si mesmo mais do que qualquer outra pessoa. Esse nível de autoconfiança e a capacidade de rir de si mesmo de maneira divertida abriram o caminho para sua vida como uma personalidade imortal do beisebol, colocando-o na ala de mídia do Hall da Fama do Beisebol.

Sim, aquele time do Braves teve outro membro do Hall da Fama. Uecker chegou lá graças à carreira como radialista. Ele começou a fazer rádio para os Brewers em 1971 e continuou até sua última temporada, o que lhe deu um mandato de 54 anos. É Milwaukee por completo. Ele era excelente no trabalho e trabalhou até fazer cores para a ABC e mais tarde para a NBC. Trabalhou em vários LCS e World Series.

Ao longo do caminho, a personalidade foi o que o fez ser notado fora dos círculos de beisebol. Ele começou como apresentador do Miller Lite, que significa os comerciais da “primeira fila”.

Ele até fez um com (tipo?) Rodney Dangerfield.

Uecker também estrelou a comédia familiar “Mr. Belvedere” como jornalista esportivo. Ele apresentou Wacky World of Sports de Bob Uecker e War of the Stars de Bob Uecker. Ele até foi estrangulado por André the Giant na Wrestlemania IV:

Tudo isso pareceu servir de trampolim para o que deixará Uecker mais memorável na mente de muitas pessoas (provavelmente todos fora da área de Milwaukee): Harry Doyle.

Embora o escritor do filme “Major League”, David S. Ward, não tenha escrito especificamente o papel de Uecker, Ward “admite que pode ter escrito inconscientemente o papel de Harry Doyle com Uecker em mente”. (via “A criação da Liga Principal de Beisebol”)

A atuação de Uecker como Doyle foi imortal, incluindo várias partes improvisadas e uma litania de frases atemporais.

Quantas pessoas ainda dizem “Ju-uuuu-só um pouco lá fora?” Pessoalmente, gosto da segunda parte, “ele tentou o escanteio e errou”. Que tal Doyle se servir de uma xícara de Jack Daniels antes do primeiro arremesso e depois esfregar um pouco atrás das orelhas como se fosse colônia (essa foi uma das improvisações do próprio Uecker)? Existem muitos one-liners que não são adequados para impressão, embora nada tenha exagerado. Foi tudo muito divertido. Sua entrega foi tão perfeita. Aqui você tem uma boa compilação:

Não é de forma alguma tão exaustivo. Basicamente, você tem que assistir toda a “Major League” e partes da “Major League II” para ter a experiência completa de Harry Doyle. Ele é um personagem imortal do cinema.

Até hoje você pode encontrar camisetas de Harry Doyle e há até uma boneca falante. Nós Certa vez fiz um exercício com o nome dele no título.. Sandy Alomar Jr. uma vez viu Uecker e disse: “Ei, sou Harry Doyle!” em uma gaiola de batedura em Cleveland (“The Making of Major League”). Ele é uma grande parte do que muitos consideram o O melhor filme de beisebol já feito..

Ele é muito mais que Doyle, é claro. Uecker foi mentor de vários outros locutores de rádio notáveis ​​​​durante seu tempo em Milwaukee, incluindo o membro do Hall da Fama Pat Hughes. Em 2018, os Brewers votaram para dar a Uecker uma vaga nos playoffs e ele doou US$ 122.000 para instituições de caridade. De acordo com MLB.com, essa tradição continuou com cada aparição subsequente nos playoffs dos Brewers. Os jogadores o amaram tanto que fizeram para ele tênis Air Ueck:

Christian Yelich postou que no mesmo dia o governador de Wisconsin, Tony Evers, declarou 25 de setembro como o Dia de Bob Uecker. Como parte da cerimônia em campo, Uecker foi lançar o primeiro arremesso. Depois de agir como se estivesse aquecendo o braço de arremesso, revelou que havia uma máquina de arremesso para fazer o trabalho para ele.

Essa personalidade nunca desapareceu.

Levando em conta tudo o que discutimos, é apropriada uma celebração da vida de um homem que deixou absolutamente tudo no campo da vida. Chore, mas também aprecie. Tivemos o prazer de ver o lado público de uma vida extremamente plena, enraizada no beisebol, mas que se estendia muito além dele.