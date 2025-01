Bob Veale, arremessador veterano do Pittsburgh Pirates, morre aos 89 anos

Bob Veale passou 11 temporadas no Pirates e ajudou a levar o time à vitória na World Series em 1971. (Bettmann Archive/Getty Images)

O arremessador de longa data do Pittsburgh Pirates, Bob Veale, que ajudou a levar o time à vitória na World Series de 1971, morreu no fim de semana passado.

Ele tinha 89 anos.

“Bob foi um membro integrante do Pirates que ajudou nosso time a conquistar títulos consecutivos de divisão, bem como a World Series de 1971”, disse o proprietário do Pirates, Bob Nutting, em um comunicado. “Ele foi um dos arremessadores canhotos mais dominantes em toda a Liga Principal de Beisebol durante sua notável carreira na Liga Principal, a maior parte da qual ele orgulhosamente passou como membro do Pirates. “Ele era um grande homem que deixará saudades.”

A família de Veale confirmou que ele morreu “em sua querida cidade natal, com a família ao seu lado” no fim de semana. via AL.com. Mais detalhes são desconhecidos.

Veale passou 13 temporadas nas ligas principais, a maioria delas no Pirates. O nativo do Alabama começou na liga em 1962. Ele passou as 11 temporadas seguintes no Pirates, onde ganhou duas indicações ao All-Star e ajudou o time a vencer o Baltimore Orioles em sete jogos na World Series de 1971.

Veale passou a primeira parte da temporada de 1972 com o Pirates e fez história na MLB naquele ano, quando disputou um jogo em que o Pirates começou com uma escalação totalmente negra ou afro-latina, de acordo com AL.com. Ele substituiu Dock Ellis na terceira entrada daquele jogo.

Veale então passou as duas últimas temporadas de sua carreira com o Boston Red Sox, que fez um acordo para ele durante a temporada de 1972. No geral, Veale terminou sua carreira com um recorde de 120-95 com um ERA de 3,99 e 1.703 eliminações em 397 MLB. jogos.

Veale mais tarde trabalhou como olheiro do Atlanta Braves e do New York Yankees. Ele foi introduzido no Hall da Fama dos Esportes do Alabama em 2006 e ajudou a lançar o Negro Southern League Museum em Birmingham em 2015.