Bobby Lashley compara suas corridas no MMA com as de Brock Lesner: ele voltará ao octógono?

Bobby Lashley, conhecido por suas rivalidades com estrelas como Roman Reigns, Brock Lesnar, Drew Mclyntyre, falou sobre a experiência dele e de Brock Lesnar na indústria do MMA. Lashley, enquanto trabalhava em várias promoções como WWE, Impact Wrestling (anteriormente conhecido como TNA) é membro do The Hurt Syndicate, que consiste em Shelton Benjamin e MVP, que é seu empresário e parceiro de trio no AWE. Lashley tem feito progressos em sua empresa atual e venceu o campeonato de tag team da AEW com seu companheiro de equipe Shelton Benjamin ao derrotar Private Party na semana passada.

Lashley sobre a atuação de Lesnar e Bautista no MMA

Lashley conversou com Shelton Benjamin e MVP para uma entrevista com Cidade do RJ em Hej! (EW) e falou sobre a época de Lesnar e Bautista no MMA.

“Acho que não fui o único bom nisso. Acho que mais algumas pessoas. Dave foi lá. Batista entrou lá. Ele venceu a partida. Ele argumentou. Ele treinou para isso e ainda treina ativamente. Então, aos meus olhos, é um sucesso. Brock teve sucesso ao vencer o campeonato do UFC. Houve alguns outros caras que se envolveram”, disse Lashley.

Em uma entrevista recente, Lashley, ao elogiar o fundador da AEW, Tony Khan, falou sobre como ele dá às estrelas oportunidades de fazerem o que quiserem. Posteriormente, ele demonstrou interesse pelo MMA e disse: “Acho que ainda tenho pelo menos mais uma ou duas lutas e adoraria poder fazê-las”.

Lashley fala sobre suas futuras lutas de MMA

Lashley falou sobre como entrou no MMA e começou sua carreira como profissional. Ele disse que ainda tem uma ou duas lutas restantes.

“Quando me envolvi, não se tratava apenas de atingir um determinado nível. Quando me envolvo em alguma coisa, na verdade quero ser um estudante do jogo. Como se eu abrisse uma academia. Então eu realmente entrei nisso. Aprendi todos os aspectos e sou do tipo que não se importa em ser desviado por não saber tudo.

Ele continuou: “Então lutei dez anos e nesse tempo treinei em academias diferentes e tinha minha própria academia, então fui um estudante do jogo. É algo que ainda quero fazer. Vou ter uma luta de boxe ou uma luta sobrando na minha carreira.”

Bobby continuou a provar seu valor no mundo da luta e apareceu em lutas com várias estrelas como Roman Reigns, Brock Lesnar, e continuou a mostrar seu impressionante físico e força no ringue.