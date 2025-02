BOISE ESTADO RB Ashton Jeantty não funcionará para a NFL Scouting Combine Equipment

O corredor de Boise State Boise Ashton Jeanty, visto como a melhor perspectiva em sua posição para o rascunho da NFL 2025, não funcionará para equipamentos na NFL Scouting Combine nesta semana, Informa Tom NFL Network Pelissero.

No entanto, o agente de Jeanty disse que seu cliente participará de avaliações médicas e entrevistas em equipe. O corredor participará de exercícios no campo durante o dia profissional do estado de Boise.

Jeanty, 21 anos, correu para 2.601 jardas e 23 touchdowns na última temporada para o Broncos. Essa jardas por terra liderou o país e deixou Jeanty 28 jardas do colapso do recorde de Barry Sanders Para uma única temporada. Ele acabou como corredor -up no voto do Heisman Trophy e ganhou o prêmio Maxwell e o Prêmio Doak Walker pelo desempenho do HS 2024.

Durante suas três temporadas no estado de Boise, Jeanty correu por 4.769 jardas e 50 touchdowns, adicionando 80 recepções para 862 jardas e seis pontuações. Ele foi nomeado duas vezes como a primeira equipe americana.

Jeanty declarou para o Draft da NFL em 7 de janeiro, dizendo: “A oportunidade de jogar na NFL é um sonho meu. E tenho orgulho de representar Boise State e todos aqueles que me ajudaram na estrada no próximo nível”

No último rascunho simulado da NFL da Yahoo Sports, Nate Tice e Charles McDonald têm Jeantty No. 12 para o Dallas Cowboys.

“Algo impressionante para a equipe dos Estados Unidos. Jeanty não é necessariamente o jogador mais importante do que os Cowboys precisam entrar no rascunho, mas seria uma ótima opção para sua ofensiva e, o mais importante, vender camisas T”.

Foi projetado que outras equipes da Joacty incluirão o Chicago Bears e o Los Angeles Chargers.

Jeanty não é o único candidato ao candidato a proezes a optar por não participar de Indianapolis. O Colorado Field Marshal Sheders, que deve estar entre as cinco ou seis seleções principais, não será lançado para equipes na colheita. Como Jeanty, ele trabalhará para equipes no dia profissional de sua escola.