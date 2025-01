Boise State x Penn State: atualizações ao vivo, pontuação e destaques do playoff de futebol universitário

O último jogo de futebol universitário de 2024 determinará o primeiro participante da semifinal no College Football Playoff.

Data: 31 de dezembro | Horário: 19h30, horário do leste | Televisão: ESPN | Linha: Penn State -11 | Total: 54

Os Nittany Lions dominaram o SMU na primeira rodada do playoff com três interceptações no primeiro tempo, duas delas retornadas para touchdowns. Os Broncos são os campeões da Mountain West Conference e entram em jogo com uma seqüência de 11 vitórias consecutivas. A única derrota da temporada foi para o Oregon, na semana 2.

É improvável que Boise State vire a bola como o SMU fez no primeiro turno, mas eles ainda têm uma grande tarefa para movimentar a bola contra o PSU. Os Leões de Nittany permitiram apenas 1.405 jardas corridas durante toda a temporada e os oponentes têm uma média de 3,1 jardas por corrida. Boise State tem em média 6,8 jardas por corrida como equipe. É banal dizer que impedir Jeanty é fundamental para a Penn State, mas também é a verdade. Maddux Madsen jogou bem em 2024, mas forçá-lo a vencer o jogo é a melhor opção da Penn State.