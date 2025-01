Bologna faz história para o clube e causa mais problemas para o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões da UEFA

O Borussia Dortmund continuou a lutar na terça-feira após uma derrota por 2 a 1 para o Borussia Dortmund na Bundesliga, acabando com suas esperanças de avançar diretamente para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Os golos marcados segundos da segunda parte pelos suplentes Thijs Dallinga e Samuel Iling-Junior deram ao Bologna a sua primeira vitória na versão moderna da competição de clubes de elite da Europa e deram ao Dortmund a quarta derrota consecutiva em todas as competições.

O Dortmund, finalista da temporada passada, que abriu o placar aos 15 minutos com um chute espetacular de Serhou Guirassy, ​​é 13º com 12 pontos, um ponto atrás dos oito primeiros colocados, com as demais equipes devendo completar a penúltima rodada da fase do campeonato. na quarta-feira.

A derrota de terça-feira colocou mais pressão sobre o subestimado técnico Nuri Sahin, embora seus jogadores tenham demonstrado seu apoio juntando-se a ele em um abraço coletivo depois que Guirassy marcou seu sétimo gol em outros tantos jogos da Liga dos Campeões nesta temporada.

“Acho que nos sentaremos à mesa juntos em Dortmund à noite ou amanhã. O jogo está muito recente no momento”, disse Sahin.

O diretor esportivo do Dortmund, Lars Ricken, recusou-se a garantir o emprego do técnico após a partida, dizendo ao Amazon Prime: “Na Itália, você não receberá uma decisão minha imediatamente com base nas emoções”.

“Todos queremos o melhor para o Borussia Dortmund, discutiremos o que é melhor para o clube e quais soluções para que possamos voltar ao caminho do sucesso”, acrescentou Ricken.

O Bologna está na 27ª colocação com apenas cinco pontos, mas é difícil dizer a julgar pelas comemorações dos jogadores, do técnico Vincenzo Italiano e dos 30 mil torcedores no Estádio de Salto Renato Dall’Ara.

O “sonho” de Bolonha tornou-se realidade

O heptacampeão italiano venceu a partida preliminar contra o Anderlecht na antiga Copa da Europa de 1964, mas foi eliminado pelos belgas e só voltou ao mais alto nível da competição continental nesta temporada.

“Entramos em campo, mas para mim hoje é como se tivéssemos vencido as quartas de final ou a semifinal. Estou muito feliz”, disse Italiano à Sky.

“É uma grande alegria para nós vencer a nossa primeira Liga dos Campeões, é um sonho que se torna realidade para mim.”

O Bologna ficou furioso após uma cobrança de pênalti após uma falta leve sobre Waldemar Anton, que deu a Guirassy a vantagem para o Dortmund.

Os anfitriões ficaram ainda mais furiosos quando o árbitro Serdar Gozubuyuk se recusou a conceder-lhes um pênalti por terem puxado a camisa de Dan Ndoye da mesma forma, no momento em que os suíços pareciam prestes a marcar após cruzamento de Riccardo Orsolini.

Este incidente, ocorrido aos 19 minutos, pareceu acordar o anteriormente tímido Bolonha, que então dominou – por duas vezes Orsolini e Santiago Castro estiveram perto de marcar os primeiros golos na Liga dos Campeões.

Mas o internacional italiano Orsolini, que marcou oito gols nesta temporada, deixou o campo com a cabeça enfiada na camisa 10 minutos antes do intervalo, após ser forçado a sair devido a uma lesão no tendão da coxa e ser substituído por Iling-Junior.

A saída de Orsolini não deprimiu o Bolonha, no entanto, e os italianos continuaram a pressionar pelo empate aos 71 minutos, quando, após um passe brilhante de Charalampos Lykogiannis, Jens Odgaard fez um cruzamento rasteiro perfeito para Dallinga e rematou para a baliza.

Segundos depois, o Bologna assumiu a liderança por meio de Iling-Junior, que converteu a bola depois que Gregor Kobel negou o segundo gol a Dallinga e deu ao seu time uma vitória histórica.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)