Bonanza com um prazo comercial: Warriors, Lakers agora concordantes? Além disso, como o Suns, Giannis e trazem eles ficaram com mãos vazias | O programa Kevin O’Connor

Nunca na longa e histórica história do programa Kevin O’Connor conseguiu atingir as 30 equipes da NBA em um podcast Bonanza … até agora! Intitulado pelos Golden State Warriors, que aterrissam Jimmy Butler (e se esse movimento os torna um candidato), que prazo de troca incrível para a NBA da NBA de 2025. O maior perdedor no dia do prazo foi o Phoenix Suns, cujo futuro Agora parece mais sombrio enquanto eles cuidam das sequências das conversas comerciais fracassadas de Kevin Durant (e agora: uma fantasia tóxica). Mas o Milwaukee Bucks não está longe!

Koc e Tom explicam como o acordo Kyle Kuzma soletra a fatalidade de Milwaukee na forma de Giannis Antetokounmpo, potencialmente pedindo uma troca assim que neste verão! E por que o Cleveland Cavaliers passou de rico a mais rico na aquisição de De’andre Hunter, do Atlanta Hawks. Kevin explica por que a atividade limite de Hawks mostrou a ele que o futuro de dirigir Young in ATL agora tem dúvidas sérias.

Além disso: Tom e Kevin não parecem exatamente no ponto de vista de Mark Williams com o Los Angeles Lakers. E o que diabos os Raptors de Toronto estavam fazendo adquirindo Brandon Ingram? Por que a aquisição de Sacramento Kings, de Jonas Valanciunas, poderia ser uma vitória do tamanho de Jumbo e muito mais. Este episódio tem tudo, basta ver o jogo. Sente -se e relaxe como se você fosse as pepitas, lobos, blazers e magia no dia do prazo de troca.

(1:16) Lakers Exchange por Mark Williams

(13:41) Comércio de guerreiros por Jimmy Butler

(30:57) Os sóis movem um Jusuf Nurkic A Hornets

(39:23) Grizzlies Envie Marcus Smart para Wizards

(42:36) Jonas Valanciunas para os Reis

(45:02) Halcons troca Bogdanovic para Clippers

(50:07) Cavs Land De’andre Hunter

(55:23) O futuro ‘turbio’ de Brown Young

(1:04:48) Amém Thompson intocável no prazo

(1:06:35) Bucks & Heat Trade Khris Middleton para Kyle Kuzma

(1:16:49) Raptors adquire Brandon Ingram

(1:23:26) Chet Holmgren retorna ao Thunder

O Phoenix Suns explorou a estrela do movimento Kevin Durant antes do prazo de 2025 da NBA Exchange, mas acabou sem movê -lo. (AP Photo/Jeff Chiu)

