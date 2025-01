“Bons amigos em campo”, disse o capitão indiano do T20I, Suryakumar Yadav, sobre seu relacionamento com o capitão do MI, Hardik Pandya.

Sob Suryakumar Yadav, a Índia venceu três séries T20I consecutivas.

Antes do início da série T20I contra a Inglaterra, o capitão indiano do T20I, Suryakumar Yadav, falou sobre sua ligação com Hardik Pandya.

Pandya foi o vice-capitão do críquete de bola branca até a Copa do Mundo ICC T20 de 2024. No entanto, depois disso, com Rohit Sharma se aposentando do T20Is, Suryakumar foi nomeado o novo capitão do T20I e Shubman Gill como seu vice. Para os próximos T20Is contra a Inglaterra, com Gill não fazendo parte da série, Axar Patel assumiu as funções de vice-capitão, embora Pandya estivesse na equipe.

Isso afetou o relacionamento de Suryakumar com Pandya, que o treinará com os Mumbai Indians na Premier League indiana?

“O relacionamento com ele tem sido muito bom. Já tocamos (juntos) há muito tempo. Ainda me lembro disso desde 2018, quando voltei para o Mumbai Indians (tocamos juntos pela primeira vez) e (é a mesma coisa) até hoje. É apenas essa responsabilidade extra que tenho (aqui). “Quando voltarmos à franquia de críquete, poderei sentar e relaxar um pouco.” Yadav disse na conferência de imprensa pré-série em Calcutá.

Hardik também faz parte do grupo principal: Suryakumar Yadav

Suryakumar afirmou que ele e Pandya continuam “bons amigos em campo”, independentemente de quem lidera quem. O capitão indiano acrescentou que o polivalente é uma parte fundamental do grupo de liderança.

“Temos sido bons amigos em campo e sabemos o que queremos no futuro com a seleção indiana. A Axar recebeu essa responsabilidade adicional. Vimos o que ele fez na Copa do Mundo T20 de 2024, ele está no time há muito tempo. Ao mesmo tempo, Hardik também faz parte do grupo líder. Quando sentamos decidimos o que queremos fazer com o time no futuro e até dentro de campo ele está sempre presente. Temos muitos capitães no terreno.”Suryakumar enfatizou.

Sob Suryakumar, a Índia venceu três séries T20I consecutivas e agora enfrentará a seleção inglesa de Jos Buttler enquanto ambas as equipes se preparam para a Copa do Mundo T20 no próximo ano.

