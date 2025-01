Borussia Dortmund demitiu Nuri Sahin após derrota na Liga dos Campeões

O Borussia Dortmund demitiu o técnico Nuri Sahin após a derrota de terça-feira por 2 x 1 para o Bologna na Liga dos Campeões, dizendo que “perdeu a fé nele”. O Dortmund perdeu para os finalistas da competição na época passada, mas a derrota de terça-feira foi a quarta derrota consecutiva do clube em todas as competições. Na Bundesliga, o Dortmund está na 10ª colocação, 20 pontos atrás do líder Bayern de Munique. Sahin foi assistente do ex-técnico do Borussia Dortmund, Edin Terzic, durante a surpreendente campanha até a final da Liga dos Campeões na temporada passada, onde o time perdeu para o Real Madrid, e o jogador de 36 anos foi promovido a técnico principal no verão.

“Infelizmente, perdemos a fé de que alcançaremos nossos objetivos esportivos”, disse o diretor-geral de esportes, Lars Ricken, na quarta-feira.

Ricken acrescentou que a decisão “dói… mas era inevitável depois do jogo em Bolonha.

“Valorizamos muito Nuri Sahin e o seu trabalho, esperávamos uma longa cooperação e até ao fim esperávamos que juntos conseguiríamos uma reviravolta desportiva.”

A demissão marca outro período turbulento para os últimos treinadores do Dortmund.

Desde a saída de Jurgen Klopp em 2015, o Dortmund teve oito treinadores principais, sendo dois de Terzic no clube. Apenas um, Lucien Favre, permaneceu lá por mais de dois anos.

O Dortmund, que recebe o Werder Bremen pela liga no sábado, disse que “as informações serão fornecidas no devido tempo” sobre um sucessor.

A mídia alemã informa que os candidatos incluem o ex-técnico do Manchester United, Erik Ten Hag, que foi visto recentemente em jogos do Dortmund, e o ex-técnico do Benfica e do Bayer Leverkusen, Roger Schmidt.

Segundo relatos, Terzic, que está desempregado desde que deixou o cargo no Dortmund no final da temporada, não é candidato ao cargo.

Sahin, desapontado, disse que “infelizmente não consegue corresponder às ambições desportivas do Dortmund neste momento.

“Desejo tudo de melhor a este clube especial.”

A contratação de Sahin deu continuidade à estratégia recente do clube de empregar ex-jogadores em cargos de gestão.

Terzic cresceu na área e foi olheiro e treinador júnior antes de assumir o cargo principal do Dortmund.

Ricken e o diretor esportivo Sebastian Kehl também tiveram longas carreiras como jogadores do Dortmund.

Sahin subiu nas categorias de base em Dortmund e disputou 274 partidas pelo clube – fez parte da equipe vencedora do título da Bundesliga em 2011 – tanto no Real Madrid quanto no Liverpool.

O primeiro treinador do ex-representante turco, nascido na Alemanha, foi o time turco Antalyaspor, onde encerrou a carreira no futebol.

Sahin levou o Antalyaspor ao sétimo e décimo terceiro lugares na liga antes de sair em janeiro de 2023 para se tornar treinador adjunto do Dortmund.

Após a derrota de terça-feira, Sahin disse aos repórteres que “se eu sou o problema ou se a mudança de treinador resolve os problemas, então não há problema algum”.

Sob o comando de Sahin, o Borussia Dortmund teve dificuldades particularmente nesta temporada longe do reduto do Westfalenstadion, com capacidade para 82.000 espectadores, depois de perder nove jogos e vencer apenas quatro dos 15 jogos.

Além do mau desempenho no campeonato, os jogadores de Sahin foram eliminados nas oitavas de final da Copa da Alemanha, contra o Wolfsburg.

Apesar da derrota para o Bologna, ainda tem esperanças de chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões, ocupando a 13ª posição na tabela.

