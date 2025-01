Borussia Dortmund derrotado pelo Eintracht Frankfurt pode cair do top ten da Bundesliga

O Eintracht Frankfurt superou a saída inevitável do excelente Omar Marmoush para vencer o Borussia Dortmund por 2 a 0 em casa na sexta-feira, causando ainda mais problemas aos visitantes em crise. O Frankfurt, que havia cortado Marmoush, alvo do Manchester City, do time horas antes do início do jogo, estava clinicamente no controle. O atacante Hugo Ekitike colocou o Frankfurt na frente logo no início e o Dortmund teve poucas chances claras, apesar de dominar a posse de bola.

Nos acréscimos, Oscar Hojlund aproveitou o erro do Dortmund no meio-campo, ganhando a posse de bola e correndo 40 metros além do indefeso Gregor Kobel.

“Sabemos o que tivemos em Omar”, disse Mario Goetze, do Frankfurt, ao DAZN.

“Um jogador incrível, um grande personagem. É sempre uma pena quando um jogador sai, mas a equipa esteve bem hoje contra o Dortmund.”

O resultado significa que o Dortmund, que disputou a final da Liga dos Campeões em junho, perdeu as últimas três partidas e conquistou apenas uma vitória nas últimas seis partidas.

Dependendo dos resultados deste fim de semana, eles podem cair para o 11º lugar, 11 pontos atrás do Frankfurt, que está a caminho de terminar entre os quatro primeiros em três décadas.

O meio-campista do Dortmund, Pascal Gross, disse: “É um esporte onde os resultados contam e no final não conseguimos nenhum resultado. É extremamente difícil.”

O diretor esportivo do Dortmund, Sebastian Kehl, apoiou o técnico Nuri Sahin após a partida, apesar do mau desempenho, dizendo: “Vamos continuar. Nuri tem a nossa confiança.

“Estamos decepcionados e insatisfeitos com a situação onde estamos”, e acrescentou: “Esta não é uma equipe que deveria estar sentada onde estamos na tabela”.

– Marmoush ‘provavelmente’ se juntará ao City – Horas antes do início do jogo, o diretor esportivo do Frankfurt, Markus Kroesche, confirmou que Marmoush foi deixado de fora da equipe com uma transferência para o City “muito, muito provavelmente”.

Apesar da má forma recente, os convidados começaram forte e Serhou Guirassy cabeceou um cruzamento de Julian Ryerson para o poste aos oito minutos.

O atacante francês Ekitike, que deveria ter mais peso após a saída de Marmoush, colocou os donos da casa na frente aos 18 minutos.

Aproveitando a sonolenta defesa do Dortmund, Rasmus Kristensen invadiu a área pela direita. O dinamarquês avançou pela lateral e cruzou controlado para Ekitike, que mandou para a rede.

Como tem acontecido durante grande parte da temporada, o Dortmund dominou a posse de bola, mas não conseguiu avançar, pois os anfitriões mantiveram-se firmes.

Faltando pouco mais de 10 minutos para o final, Nnamdi Collins acertou Jamie Gittens na área, mas o árbitro acenou e mostrou ao capitão do Dortmund, Emre Can, um cartão amarelo por reclamação.

“Foi um pênalti claro”, disse Gross ao DAZN.

O Dortmund lançou seus jogadores para a frente e Sahin fez uma série de mudanças no ataque, mas Hojlund, do Frankfurt, roubou a bola de Can e marchou pelo campo antes de selar o resultado.

Após o término da partida, Marmoush choroso saiu da arquibancada e comemorou com seus futuros ex-companheiros pela última vez.

“Ele ajudou a equipe e acho que as fotos mostram o quanto o apreciamos. Estamos felizes por ele, faz parte do futebol”, acrescentou Goetze.

No sábado, o líder da liga, Bayern de Munique, receberá o Wolfsburg. O atual campeão Bayer Leverkusen, quatro pontos atrás do segundo colocado, joga em casa contra o Borussia Moenchengladbach.

