O ex -técnico do Bayern de Munique, Niko Kovac, assumirá o cargo de Borussia Dortmund até 2026, conforme confirmado pelo diretor esportivo Lars Ricken. O jogador de 53 anos substituirá Nuri Sahin, que foi libertado na semana passada, com Dortmund desde o treinador temporário Mike Tullberg. “Posso confirmar que chegamos a um acordo (com Kovac)”, disse Ricken Dazn ao Dortmund por 3 a 1 em Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões. “Mike Tullberg liderará a equipe no sábado (na liga contra o Heidenheim) antes de Niko assumir o cargo no domingo”.

No início da quarta -feira, o diário alemão Bild anunciou que Kovac e Dortmund chegaram ao “acordo básico” sobre o contrato, e a Croácia Internacional Internacional relutava em assumir o comando apenas até o final da temporada atual.

Kovac, que deixou seu último trabalho como treinador de Wolfsburg em março de 2024, foi conquistado pela Copa da Alemanha com Eintacht Frankfurt contra o Bayern em 2018, antes de assumir o maior emprego em Munique após várias semanas.

No Bayern, ele venceu a Double League and Cup em 2018-19, mas foi lançado pelo clube no meio da próxima temporada.

Conhecido por seu estilo disciplinar e foco no fitness, Kovac assumirá a página do Dortmund, que lutou desde a final da Liga dos Campeões na última temporada.

Dortmund ocupa o 11º lugar na Bundesliga, 22 pontos atrás dos líderes do Bayern, e venceu apenas um dos últimos oito jogos do país.

