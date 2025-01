Borussia Dortmund vs Predição de Shakhtar Donetsk, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Cinco pontos separam os dois lados na tabela de pontos.

O Borussia Dortmund receberá Shakhtar Donetsk no dia oito da Liga dos Campeões da UEFA 2024/25. A equipe local caiu para o 14º lugar após sua perda surpresa contra Bolonha La Seven. O clube alemão estará desesperado para registrar uma vitória e terminar entre os oito primeiros da competição. Os finalistas da última temporada venceram apenas dois de seus cinco jogos anteriores na competição.

Shakhtar Donetsk, por outro lado, será eliminado da competição se não conseguirem alguns pontos. 27 são colocados na tabela da liga e se deram um salva -vidas depois de vitoriosos contra Brest no jogo anterior. Ambas as equipes têm algo para jogar e isso só aumentará as apostas deste jogo de futebol deve.

Começo:

Quinta -feira, 30 de janeiro de 2025, às 1:30 da manhã

Lugar: Signal Iduna Park

Forma:

Borussia Dortmund (em todas as competições): Dllll

Shakhtar Donetsk (em todas as competições): wwwll

Jogadores a levar em consideração:

Serhou Guiarassy (Borussia Dortmund)

O atacante está tendo uma primeira temporada incrível em Borussia Dortmund. Atualmente, ele lidera as listas de gols para sua equipe na Bundesliga, bem como na Liga dos Campeões da UEFA. A Guiarassy tem objetivos naturais e está sempre nas posições certas na hora certa.

Kevin (Shakhtar Donetsk)

O extremo brasileiro está tendo um ano de ruptura no clube ucraniano. O ano de 22 anos marcou o goleiro vencedor contra Brest no dia anterior, que manteve seu clube na competição. Ele é conhecido por suas habilidades de gotejamento incríveis e eficazes, com média de mais de três dribles bem -sucedidos para o jogo nesta temporada.

Fatos de coincidência:

O último jogo entre essas duas equipes terminou em uma vitória por 3 a 0 para o Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund jogou um empate por 2-2 contra Bremen em seu último jogo.

Shakhtar Donetsk venceu por 2 a 0 contra Brest em seu último jogo.

Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk: Dicas de apostas e probabilidades

Dica 1: O Dortmus para o almoço – 1,34 Bybat

Dica 2: Ambas as equipes para marcar – 1,75 por 1xbet

Dica 3: Objetivos esperados – mais de 3 – 1,84 por Pinnacle

Lesões e notícias do equipamento:

Niklas Süle e Felix Nmecha estarão ausentes para a equipe local.

Shakhtar Donetsk, por outro lado, ficará sem Eguinaldo e Andriy Totovytskyi devido a seus respectivos ferimentos.

Vá para a cabeça:

Total de correspondências: 2

Rorrusia Dortmund venceu: 1

Shakhtar Donetsk venceu: 0

Desenhos: 1

Alinhamento previsto:

Dortmund Borus (4-3-3)

Kobel (GK); Grob, Anton, Schlotterbeck, Ryerson; Beier, Nmecha, Reyna; Duranville, Gittens; Guirsídico

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1)

Riznyk (GK); Azarovi, Matviyenko, Bondar, Tobias, Kryskiv; Kevin, Sudakov, Gomes, Pedrinho; Eguinaldo

Previsão de coincidências:

O Borussia Dortmund é um ótimo favorito para vencer este jogo. Eles têm um talento individual melhor e, apesar de sua má forma, o time alemão tem a experiência de ganhar jogos dessa magnitude. Nossa previsão de coincidências para isso é,

Previsão: Dortmund Borusia 3-1 Shakhtar Donetsk

Detalhes da transmissão para Borrusia Dortmund vs Shakhtar Donetsk:

Índia: Sony Sports Network

EUA: Paramount+

Reino Unido: TV Sports TV

Nigéria: DS TV

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.