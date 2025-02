Borussia Dortmund vs VFB Stuttgart Previsão, alinhamentos, apostas e probabilidades

O amarelo preto para enfrentar o VFB Stuttgart na Bundesliga.

O Borussia Dortmund está pronto para receber o VFB Stuttgart de Sebastian Hoeneß no primeiro dia 21 da temporada da Bundesliga 2024-25. Dortmund está lutando, já que eles estão no 11º lugar na tabela da liga depois de vencer oito jogos em 20 jogos. O VFB Stuttgart está bem, pois eles se sentem em quinto lugar e com uma vitória, você pode entrar nos quatro primeiros.

Os homens de Niko Kovac não foram capazes de lançar as melhores performances nesta temporada. O Borussia Dortmund estará em casa com alguma confiança, pois eles poderiam derrubar Heidenheim em sua última partida da liga. Foi um concurso fechado em que eles até concederam uma meta, mas no final, seus dois gols são usados.

O VFB Stuttgart, por outro lado, está fazendo isso decentemente bem. Sim, eles vêm com uma vitória em sua última reunião do DFB-Pokal, mas os dois últimos jogos da liga terminaram para eles como um desastre total. Uma vitória sobre o Dortmund certamente levará o VFB Stuttgart ao local da Liga dos Campeões. Principalmente, será um concurso equalizado.

Começo:

Sábado, 8 de fevereiro, 20:00 IST; 02:30 GMT

Localização: Westfalenstadion, Dortmund, Alemanha

Forma:

Borussia Dortmund: lldww

VFB Stuttgart: Wlllw

Jogadores para olhar

Serhou Guiarassy (Borussia Dortmund)

Ele tem 10 contribuições para seu nome em 17 jogos da Bundesliga nesta temporada. Serhou Guiarassy liderará o ataque de Dortmund pela frente. Uma vitória é importante aqui para Dortmund, pois eles podem pular para o quinto lugar na tabela da liga. O jogador nacional do time de futebol da Guiné terá que dar um passo à frente e levar sua equipe para uma vitória, marcando um gol ou dois.

Ermedin Demirovic (VFB Stuttgart)

A equipe nacional de futebol da Bósnia e Herzegovina é uma parte essencial do lado da Bundesliga VFB Stuttgart. Ermedin Demirovic tem o poder de fazer a diferença no jogo. Você pode ajudar sua equipe a diminuir os pontos no seu próximo jogo contra o Dortmund.

Coincidência

O VFB Stuttgart perdeu dois jogos consecutivos da Bundesliga pela primeira vez em mais de um ano.

Dortmund concedeu 34 gols em seus primeiros 20 jogos na Bundesliga da temporada.

Os homens de Niko Kovac não têm lucros nos últimos quatro jogos na casa da liga.

Borussia Dortmund vs VFB Stuttgart: Conselhos de apostas e probabilidades

Coincide para terminar em um sorteio a 29/10 Skybet

Objetivos abaixo de 2.5 @13/8 Bet365

Serhou Guirsy para marcar @9/2 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

O Borussia Dortmund perderá os serviços de Felix Nmecha e Niklas Sule devido a lesões. Nico Schlotterbeck está fora devido a uma suspensão do cartão vermelho.

Um total de sete jogadores não estará disponível para o VFB Stuttgart devido à sua aptidão e lesões na partida.

Cabeçalho

Total de correspondências: 41

Borussia Dortmund venceu: 19

VFB Stuttgart ganhou: 13

Desenhos: 9

Prever a linha

Borussia Dortmund Alinhamento previu (3-2-4-1)

Kobel (GK); Ryerson, Can, Anton; Sabitzer, Bensebaini; Duranville, Brandt, Grob, Gittens; Guirsídico

Predição de previsão do VFB Stuttgart (4-4-2)

Nuvem (gk); Stergiou, Chabot, Hendricks, Mittelstadt; Larsen, Karazor, Stiller, Fuhrich; Undav, Demirovic

Previsão de coincidências

A partida de Dortmund vs Stuttgart Bundesliga 2024-25 tem maior probabilidade de terminar em um empate com os dois lados marcando um gol cada.

Previsão: Borussia Dortmund 1-1 VFB Stuttgart

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Sky Sports Mix, Sky Go UK

Um: ESPN +

Nigéria: Star Times Aplicação, Canal+ Sport Africa

