Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: recorde de confrontos diretos de todos os tempos

O Dortmund receberá o Leverkusen no confronto da Bundesliga durante a noite.

O Borussia Dortmund receberá o atual campeão Bayer Leverkusen no Signal Iduna Park na sexta-feira, na primeira partida da Bundesliga desde o fim das férias de inverno da liga.

O Leverkusen está na segunda colocação com 32 pontos, quatro pontos atrás do líder Bayern de Munique, enquanto os alvinegros estão em sexto lugar na tabela com 25 pontos em 15 jogos. No dia 22 de dezembro, derrotou o Wolfsburg por 3 a 1 na última partida antes do intervalo.

Com o Dortmund vencendo apenas um dos últimos cinco jogos, empatando três e perdendo um, o técnico Nuri Sahin ficou aliviado por ter a pausa de inverno.

Além de ser o sexto melhor time ofensivo da Bundesliga, com 28 gols, o Dortmund está a caminho de ter o maior número de gols na primeira divisão desde que terminou em sétimo lugar em 2014-15, com 47 gols.

Com 22 gols sofridos, a oitava melhor reviravolta defensiva, e apenas três jogos sem sofrer golos em 15 jogos do campeonato, o desempenho da retaguarda preta e amarela é péssimo.

O Bayer Leverkusen, por sua vez, chega à partida desta sexta-feira depois de vencer o Freiburg por 5 a 1, no dia 21 de dezembro, em partida em que Patrik Schick marcou quatro gols.

Dado que a equipe de Xabi Alonso já havia perdido seis jogos do campeonato nesta temporada (mais do que em toda a campanha de 2023-24), alguns acreditavam que havia perdido a batalha pelo título.

O Leverkusen, no entanto, aproveitou a derrota do Bayern de Munique por quatro pontos nos últimos quatro jogos do campeonato para vencer cada um dos últimos cinco jogos da Bundesliga, bem como os últimos oito jogos em todas as competições.

Registro de confronto direto entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen em todas as competições

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: confronto direto dos últimos cinco jogos

6 de fevereiro de 2022: Dortmund 2-5 Bayer Leverkusen: Bundesliga

6 de agosto de 2022: Dortmund 1-0 Bayer Leverkusen: Bundesliga

29 de janeiro de 2023: Bayer Leverkusen – Dortmund 0-2: Bundesliga

3 de dezembro de 2023: Bayer Leverkusen 1-1 Dortmund: Bundesliga

21 de abril de 2024: Dortmund – Bayer Leverkusen 1-1: Bundesliga

Registro de confronto direto da Oberliga Westfalen

Partidas: 12

Dortmund: 6

Empates: 3

Leverkusen: 3

Registro de confronto direto na Western Regionalliga

Partidas: 2

Dortmund: 2

Empates: 0

Leverkusen: 0

Recorde de confronto direto da Bundesliga

Partidas: 90

Borussia Dortmund: 36

Empates: 24

Bayer Leverkusen: 30

Confronto geral

Partidas: 106

Borussia Dortmund: 46

Empates: 27

Bayer Leverkusen: 33

