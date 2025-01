Boston Celtics x Orlando Magic: como assistir NBA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Depois de uma dura derrota fora de casa no último jogo, o Celtics parece muito melhor hoje em casa. Eles têm um pouco de proteção, pois atualmente lideram o Magic por 66-54.

Os Celtics entraram em jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que estas duas equipas se defrontaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Orlando Magic x Boston Celtics

Registros atuais: Orlando 23-19, Boston 28-12

Como assistir

Quando: Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste Onde: Jardim TD – Boston, Massachusetts

Jardim TD – Boston, Massachusetts TV: ESPN

O que saber

O Celtics jogará os quatro quartos completos na sexta-feira, mas espera-se que tudo esteja resolvido antes disso. Eles desafiarão o Orlando Magic às 19h (horário do leste dos EUA) no TD Garden. Nenhuma dessas equipes teve muito sucesso ofensivo no último jogo, marcando bem abaixo da média da temporada.

Os Celtics entram nesta partida depois que as casas de apostas estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 229,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Eles caíram por 110-97 para os Raptors na quarta-feira.

Enquanto isso, o Magic foi vítima de uma dolorosa derrota por 122-93 para o Bucks na quarta-feira. O Orlando ficou em uma posição difícil após o primeiro tempo, com o placar já em 62 a 41.

A derrota do Boston baixou seu recorde para 28-12. Quanto ao Orlando, eles têm passado por um caminho difícil recentemente, tendo perdido três dos últimos quatro encontros, o que afetou visivelmente o seu recorde de 23-19 nesta temporada.

Fique de olho no gol no jogo de sexta-feira: Os Celtics fizeram com que acertar chutes profundos parecesse fácil nesta temporada, com média de 17,8 arremessos de três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para o Magic, já que eles tiveram média de apenas 11,4. Dada a considerável vantagem do Celtics nessa área, o Magic precisará encontrar uma maneira de diminuir essa lacuna.

O Celtics ficou aquém do Magic na última vez que os times jogaram, em dezembro de 2024, caindo por 108-104. Será que os Celtics terão mais sorte em casa do que fora de casa?

Chance

Boston é um grande favorito de 12,5 pontos contra Orlando, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com o Celtics como favorito com 11,5 pontos.

Os apostadores prevêem um confronto defensivo e definem o mínimo acima/abaixo em 211,5 pontos.

História da série

Boston e Orlando têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.