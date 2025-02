Bottiglia Clemson su Cooper Flagg, appeso alla sconfitta n. 2 Duchi

Clemson, SC – Per i primi 36 minuti dell’evento di sabato sera, Clemson ha tenuto la star del Duke Cooper Flagg. Negli ultimi secondi, Chase Hunter ha consegnato pugnali dalla linea di tiro libero quando le Tigri hanno concluso la striscia vincente di Blue Devils.

I grandi uomini di Clemson si fluttua flagg, che aveva solo quattro minuti nel gioco, che era rimasto per sei minuti, e hanno dominato Duke 2 di colore e vetro, ha tirato la vittoria 77-71.

“La seconda metà”, ha detto l’allenatore Clemson Brad Brownell, “è buono quanto possiamo giocare”.

La performance segue una delle peggiori prestazioni delle Tigri nella stagione, tre volte la perdita per la Georgia Tech, in cui l’attaccante Viktor Lakhin ha giocato solo 15 minuti a causa di problemi spiacevoli.

Editori birichini 2 correlati

Di conseguenza, Brownell predicava una parola a Lakhin: Calm.

“Probabilmente questa parola ha suonato con me 20 volte”, ha detto Lakhin sabato.

La lezione ha pagato dividendi immediati. Lakhin ha finito con 22 punti, 4 rimbalzi e 3 colpi bloccati e insieme a Ian Schieffelin stilizzato così tanto Heralled Flagg che ha cercato di trovare il suo tiro.

Clemson ha superato il duca di 40-22 di colore e si è concluso con 36-23 bordo nel riflesso.

Brownell ha affermato di sapere che Clemson (19-5, 11-2 ACC) potrebbe avere un vantaggio vicino al cestino, crede che il Duca (20-3, 12-1) si sarebbe concentrato sull’arresto delle riprese perimetrale delle Tigri.

Dunk di Schieffelin con le 18:39 per giocare e mettere Clemson per cinque. In quel momento, Flagg aveva solo quattro punti per sparare deplorevoli 2 su 11.

Ma Flagg lo ha seguito con due tiri liberi e un 3-a prova che ha fermato la marea dopo 15-5 Clemson’s Run.

Flagg aveva 14 punti nei successivi cinque minuti e aveva una palla da 14 secondi e la possibilità di legare il punteggio. Ma quando Flagg attaccò il cestino, scivolò in un posto bagnato in campo e fu chiamato a viaggiare. Clemson non ha mai guardato.

“Ha ottenuto un vantaggio lungo la collina e lo prendo ogni giorno della settimana”, ha detto l’allenatore del Duke Jon Scheyer. “Ma c’era un posto bagnato e talvolta va. Ma negli ultimi minuti ha fatto davvero ogni partita solo per farci. “

La performance maculata di Flagg – Scheyer Surface Gem, che, dopo la prima metà tremante di “Coop to Be Coop”, avrebbe potuto essere un segno che un nuovo arrivato ha cercato di spingere la corsa fisica del gioco nelle ultime settimane. Scheyer ha osservato che Flagg, che sarebbe stato un liceo, se non fosse stato riclassificato, ha combattuto un po ‘in pratica la scorsa settimana.

“Abbiamo messo così tanto sulle sue spalle”, ha detto Scheyer. “Devo aiutare un po ‘di questo perché è tempo: dobbiamo ripristinare il suo corpo, Renergated. Dobbiamo riaverlo. Sappiamo che c’è di più e dobbiamo aiutarlo a riprendersi “

Tuttavia, se ci fosse una salsa segreta che soffocerebbe Flagg, Brownell e Tigers non si è verificato.

“Non abbiamo fatto nulla che nessun altro ha fatto”, ha detto Brownell.

Era solo un buon piano di gioco che si collegava a un design forte, ha detto Lakhin. Ma mentre i fan cantavano “sopravvalutati” negli ultimi secondi prima di attaccare il campo dopo la vittoria sulla squadra 2 nel paese, Lakhin ha affermato che la performance è un preludio a più cose.

“(Flagg) è un grande giocatore”, ha detto Lakhin. “Abbiamo fatto un buon lavoro su di lui, ma sarebbe rimbalzato. Speriamo di rivederlo al torneo (ACC) e poi fare lo stesso buon lavoro.