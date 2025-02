Bournemouth vs. Liverpool Live: Previsão da Premier League, canal de televisão, onde ver online, tempo

Depois de ter a oportunidade de descansar os jogadores no jogo da Liga dos Campeões, é hora de o Liverpool manter seu controle em primeiro lugar na Premier League. Já seis pontos à frente do Arsenal com um jogo na mão, os Reds podem ir mais de 10 pontos claros no topo da liga, dependendo de como as coisas são agitadas neste fim de semana, mas elas têm um grande desafio à frente de Face Bournemouth.

Os homens de Andoni Iraola marcaram nove gols nos dois últimos jogos, deixando de lado os competidores da Liga dos Campeões no Newcastle United e estão invictos nos últimos 12 jogos em todas as competições. O Liverpool conseguiu encontrar um caminho além da maioria dos desafios nesta temporada. Mas as cerejas serão tudo menos uma vitória fácil.

Aqui estão nossas histórias, como você pode ver o jogo e mais:

Como olhar e provavelmente



Data : Sábado, 1 de fevereiro | Tempo 10 da manhã e

: Sábado, 1 de fevereiro | 10 da manhã e Localização : Vitality Stadium – Bournemouth, Dorset

: Vitality Stadium – Bournemouth, Dorset TV: Estados Unidos | Transmissão ao vivo: TV Fubo (Teste grátis)

Estados Unidos | TV Fubo (Teste grátis) Ímpar: Bournemouth +360; Desenhar +320; Liverpool -150

Ripas

Bournemouth: Embora Bournemouth não queira entrar neste jogo com muita confiança, eles não conseguiram enfrentar o Liverpool de uma maneira muito melhor. Acrescente que Luis sinistra retorna à disputa por seu poderoso ataque e esta é uma equipe que pode pressionar pela Europa, dependendo de como as coisas são agitadas. Por estar sem um verdadeiro atacante devido a lesões em Evanilson e Enis Unal, eles foram capazes de fazer, mas isso será difícil contra a defesa robusta de Liverpool.

Bournemouth previu Xi: Kepa Arrizabalaga, Milos Kerkez, Dean Hujines, Illia Zabakanyi, Lewis Cook, Tyler Adams, Ryan Christie, David Brooks, Justin Clivert, Antonyye Semen,

Liverpool: Curtis Jones poderia perder o jogo junto com Diogo Jota e Joe Gómez, mas o ataque pode estar online por um impulso. Darwin Núñez perdeu o confronto da Liga dos Campeões com o PSV devido a uma doença, mas será um teste tardio de aptidão para enfrentar as cerejas. Com um Mohamed Salah descansado, haverá muito fogo de ataque, mas quanto mais, mais alegria.

Liverpool previu Xi: Alisson, Andrew Robertson, Virgil Van Djik, Ibrahima Kounate, Trent Alexander-Arnold, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Dominic Szoboszlai, Mohamed Salah, Lewis Díaz

Previsão

Bournemouth não facilitará, mas esta é uma equipe do Liverpool em uma missão para vencer a Premier League e fará o suficiente para obter essa vitória. Escolher: Bournemouth 1, Liverpool 2