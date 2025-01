Bowden Francis rivela il suo obiettivo per la stagione 2025

I Toronto Blue Jays hanno concluso la stagione 2024 con un record di 74-88, portandoli all’ultimo posto nella Eastern Conference e fuori dai playoff per la prima volta dal 2021.

Sebbene i Blue Jays abbiano raggiunto i playoff tre volte nelle ultime cinque stagioni, tutte e tre le apparizioni post-stagionali si sono concluse con la loro eliminazione nel turno delle wild card.

Una offseason poco brillante finora non dà ai Blue Jays molte speranze di competere per un titolo di divisione nel 2025, ma uno dei loro lanciatori titolari sta fissando alcuni grandi obiettivi per la prossima stagione.

Il lanciatore titolare dei Blue Jays, Bowden Francis, ha rivelato cosa spera di realizzare nel 2025.

“Lanciare inning, questo è il mio obiettivo più grande, mostrare loro che posso lanciare 180 inning”, ha detto Francis tramite MLB Network Radio su Sirius XM.

Con un’ERA di 1,80 in 10 partenze nel secondo tempo, Bowden Francis ha una buona strada per un posto in #BlueJays Rotazione 2025. 🔗 pic.twitter.com/zG65K6G1oB – Radio di rete MLB su SiriusXM (@MLBNetworkRadio) 14 gennaio 2025

Francis è entrato in campionato nel 2022 con i Blue Jays e ha giocato tutte e tre le stagioni della sua carriera in MLB con la squadra.

Dopo non aver iniziato una partita nelle stagioni 2022 e 2023, Francis ha iniziato 13 partite nel 2024 e ha rivelato che il suo obiettivo per il 2025 è lanciare 180 inning nella stagione.

Nel 2024, Francis è apparso in 27 partite e ha registrato un record di 8–5 con un’ERA di 3,30 e 92 strikeout in 103,2 inning.

Sebbene Francis abbia tirato solo 0,2 inning nel 2022, 36,1 inning nel 2023 e 103,2 inning nel 2024, crede di poter raggiungere la soglia dei 180 nel 2025 e mostrare alla squadra quanto sia resistente.

I Blue Jays potrebbero trarre vantaggio dal fatto che Francis mangi qualche inning nel 2025 mentre cercano di riportare la squadra ai playoff e vincere il titolo di prima divisione dal 2015.

