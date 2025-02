Boxer Cooney morre após a derrota para a luta pelo título

O boxeador de Galway Cooney passou por uma cirurgia em hemorragia intracraniana após sua derrota em Belfast na noite de sábado (BBC Sport)

O boxeador da Super Pen, John Cooney, 28, morreu após sua derrota pelo galês Nathan Howells em Belfast, no último sábado.

O boxeador irlandês sofreu uma hemorragia intracraniana e passou por uma cirurgia para aliviar a pressão em seu cérebro após a luta no Ulster Hall.

O homem de Galway Cooney foi avaliado pela equipe médica no ringue antes de ser esticada e transferida para o Royal Victoria Hospital em Belfast.

“É com completa devastação que devemos anunciar que, depois de uma semana de luta por sua vida, John Cooney morreu tristemente”, disse as promoções do MHD em nome da família Cooney.

“O Sr. e a Sra. Cooney e sua noiva Emmalen desejam agradecer aos funcionários do Royal Victoria de Belfast Hospital, que trabalharam incansavelmente para salvar a vida de John e para todos aqueles que enviaram mensagens de apoio e sentenças.

“Ele era um filho muito querido, irmão e parceiro e nos levará a toda a vida para esquecer o quão especial ele era. RIP John” The Kid “Cooney”.

O concurso foi preso na nona rodada no Ulster Hall, no que foi a primeira defesa de Cooney do título de Super Pen do Celtic.

O boxeador da Galway conquistou o título do Celtic com uma primeira vitória sobre Liam Gaynor em novembro de 2023 com um 3arena agitado em Dublin, no outdoor da vitória da vingança de Katie Taylor sobre Chantelle Cameron.

Cooney passou um ano fora do anel se recuperando de uma lesão na mão antes de voltar para vencer Tampela Maharusi na Tanzânia em outubro de 2024 em Londres.

