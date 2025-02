Boxing Pound Ranking: David Benavilez obtém uma vitória impressionante enquanto continua a procurar grandes nomes

Se houver um plano de como se gerenciar, evitando fortemente os altos oponentes no boxe, o peso semi -marcado que David Benavász está fazendo as coisas da maneira certa.

Benavidez (30-0, 24 KOs), o “Monstro Mexicano”, 28, fez tudo o que ele poderia tentar contra o ícone mexicano e o campeão unificado de médio peso Canelo Alvarez. Mas Benavész nunca se atrasou em sua decepção de estar vazio e, em vez disso, ele se posicionou como uma das maiores estrelas inovadoras do esporte e uma de suas melhores libras por libra.

Depois de se mudar com sucesso para o peso semi -marcado em 2024, superando o ex -título Oleksandr Gvozdyk (apesar dos ferimentos nas duas mãos), Benavsz retornou saudável em janeiro para obter sua vitória mais consistente até hoje, quando conquistou uma decisão unânime da decisão contra o David por David, unânime, contra o David Morrell Jr. em seu choque de pagamento por visão em Las Vegas.

Ao permanecer ativo, coincidindo com uma variedade de confrontos de estilo o mais difícil possível nos últimos anos, Benavidez agora se encontra o oponente obrigatório para o vencedor de 22 de fevereiro.

Uma vitória poderia lançar Benavész na estratosfera do estrelato global e, embora ele não tenha se demitido completamente à idéia de lutar contra Álvarez, Benavász continua demonstrando que ele também não precisa, para alcançar tudo o que estabeleceu.

Um ex -titular de duas vezes super médio que nunca perdeu um título dentro do ringue, Benavidez melhorou saltos e limites de uma vitória em uma decisão dividida de 2017 sobre Ronald Gavril fez dele o campeão mais jovem de 168 libras na história aos 20 anos de idade, aos 20 anos .

Para assédio de assédio que ele frequentemente enfrenta na frente de seus oponentes enquanto procurava lidar com tiros violentos, Benavés continua sendo uma presença defensiva responsável incrível e uma força ofensiva verdadeiramente criativa. Ele também acumulou sua resistência ao ponto em que, contra Morrell, pode seguir 12 rodadas duras em um ritmo alto contra qualquer pessoa no mundo.

Desde 2022, Benavidez está montando uma série de cinco vitórias consecutivas contra os campeões mundiais atuais ou anteriores e cada um deles, incluindo David Lemieux, Caleb Plant e Demetrius Andrade, trouxeram estilos claramente diferentes ao ringue contra ele.

Morrell acabou sendo o inimigo mais difícil e talentoso que Benavés enfrentou até o momento, mas tirou as melhores fotos de Morrell e o superou e o eliminou em uma emocionante luta de 12 redondos.

Enquanto o júri ainda não está sem se Benavide entrou no anel. Ninguém nas lutas mais ruins do boxe do que a benavidade e poucos estão montando o tipo de impulso que continua a construir.

Usando um critério que leva tudo em consideração, desde as realizações até a forma atual, vamos dar uma olhada nos melhores combatentes dentro do anel. Abaixo está a atualização mais recente do ranking da Libra para a vitória da USYK em dezembro.

Rankings de Libra Pound

1. Oleksandr usyk

Campeão indiscutível dos pesos pesados ​​(23-0, 14 KOs) | Classificação anterior: No. 1

A carreira profissional da USSYK tem sido tão decorada quanto foi perfeita. O ex -campeão indiscutível de Cruise Weight, que alcançou um status semelhante ao campeão de quatro cinturões em peso pesado em sua vitória em decisão dividida sobre Tyson Fury em maio, foi ainda melhor em sua revanche de dezembro. A USYK solidificou -se como um dos melhores boxeadores da história da divisão, superando com eficiência a fúria, apesar de desistir de 55 libras, para reivindicar uma decisão unânime.

2. Naoya inoue

Campeão de caneta júnior indiscutível (26-0, 24 KOs) | Classificação anterior: No. 2

O campeão das quatro divisões, que atingiu o estado indiscutível em dois tipos diferentes de peso, continuou sua lendária aquisição de esportes em janeiro, quando o substituto tardio Ye Joon Kim terminou em quatro rodadas em Tóquio. Espera -se que “The Monster” retorne para lutar nos Estados Unidos na primavera antes de fazer sua estréia na Arábia Saudita no final deste ano.

3. Terence Crawford



Amb Junior Medium Weight Champion (40-0, 29 KOs) | Classificação anterior: No. 3

Em seu tão aguardado retorno de seu desmantelamento de Errol Spence Jr. no verão passado, Crawford subiu para 154 libras para parar o campeão da AMB, Israel Madrimov. Em seguida, há rumores de que Crawford entra no teste mais difícil de sua carreira profissional contra o campeão unificado de peso de peso Canelo Álvarez em setembro em Las Vegas.

4. Artur Beterbiev



Campeão inquestionável de peso semi-galpão (21-0, 20 KOs) | Classificação anterior: 4

Beterbiev rejeitou qualquer sussurro que estava envelhecendo desmontando o ex -campeão de 168 libras Callum Smith em janeiro. Com seu obrigatório fora da estrada e a cirurgia do joelho atrás dele, Beterbiev finalmente enfrentou o Dmitry Bivol indiscutível no primeiro confronto indiscutível dos quatro cintos de quatro com cinto. Beterbiev saiu com uma decisão majoritária em disputa, enquanto os fãs esperam ansiosamente uma revanche imediata em 22 de fevereiro.

5. Dmitry Bivol



Peso de Samipesado (23-1, 12 KOs) | Classificação anterior: No. 5

Fale sobre má sorte. Bivol parecia levar o limpo, definindo tiros em um conflito de peso semi -marcado indiscutível contra o Artur Beterbiev, que mostrou algumas das melhores habilidades combinadas no boxe hoje. Mas o nativo da Rússia foi forçado a se contentar com uma perda de disputa pela decisão majoritária em uma luta emocionante e estreita. A única coisa a seguir, que faz sentido para os dois lutadores (e o esporte, em geral) é uma revanche imediata criada para 22 de fevereiro.

6. Canelo Alvarez



Campeão de peso médio unificado (62-2-2, 38 KOs) | Classificação anterior: No. 6

O ex -rei P4P ainda é um campeão unificado com 168 libras e mostrou que, quando marcou a decisão, vence em 2024 sobre Jaime Munguia e Edgar Berlanga. Isso não significa que Álvarez não parou de receber críticas por evitar David Benavidez. Atualmente, há rumores de que a estrela mexicana procura brigas com Jake Paul em maio e Terence Crawford em setembro.

7. Gervonta Davis

Campeão leve do Amb (30-0, 28 KOs) | Classificação anterior: 7

O nocaute de Ryan García, de Davis, em seu superfieta em abril passado, é ainda melhor agora do que “o rei Ryan” se tornou o primeiro boxeador a cair e derrotar o ex -rei indiscutível de Devin Haney. Com uma sentença de prisão de 2023 atrás dele, “Tank” voltou em junho para destruir Frank Martin. Esperava -se que Davis voltasse em dezembro contra Lamont Roach Jr., mas a luta foi remarcada para março.

8. Jesse “Bam” Rodríguez

Peso mosca, chefe de Gallo Junior (20-0, 13 KOs) | Classificação anterior: 8

O fenômeno de 24 anos de San Antonio acertou apenas 50% de seus tiros de poder para desmontar 115 libras Juan Francisco Estrada em julho. Rodríguez voltou em novembro para defender seu título de peso júnior ao prender Pedro Guevara na Filadélfia.

9. David Benavidez

Titular intermediário de peso semi-marcado (29-0, 24 KOs) | Classificação anterior: No. 10

Frustrado por esperar sua oportunidade no rei indiscutível Canelo Canelo Alvarez de 168 libras, “El Monstro” ganhou peso para superar o ex -campeão de Oleksandr Gvozdyk no ano passado. Em janeiro, ele enfrentou David Morrell Jr. e ofereceu uma performance exaustiva para continuar sua mudança de estrela. Benavidez agora está programado para enfrentar o vencedor da revanche indiscutível de 22 de fevereiro entre Artur Beterbiev e Dmitry Bivol.

10. Shakur Stevenson

WBC Lightweight Champion (22-0, 10 KOs) | Classificação anterior: No. 9

Embora ele tenha sido quase expulso da arena, em sua cidade natal, nada menos, enquanto defendia seu título contra Artem Harutyunyun em julho, Stevenson limitou seu oponente a apenas 17% dos golpes desembarcados em geral e em todos os dígitos menos uma rodada. . O campeão de três divisões, agora promovido pelo Matchroom Sport, retornará em 22 de fevereiro em comparação com o invicto Prospect Floyd Schofield Jr.

Abandonado: Nenhum

Menção de honra: Tyson Fury, Teofimo Lopez Jr., junto com Nakatani, Vasiliy Lomachenko, Devin Haiy